الأمم المتحدة: مليون طفل يعانون سوء التغذية في جنوب السودان

جوبا- الأناضول- أفادت الأمم المتحدة، الثلاثاء، بأن ثمة أكثر من مليون طفل تحت سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد في جنوب السودان.

وقال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للمنظمة الأممية، فى بيان حصلت الأناضول على نسخة منه الثلاثاء، إنه “يوجد حوالى 300 ألف من الأمهات الحوامل، يعانين أيضا من سوء التغذية”.

وأضافت المنظمة الأممية، أن هنالك عدة عوامل قادت إلى تفشى حالات سوء التغذية، من بينها انعدام الغذاء، وارتفاع وفيات الأمهات، وعدم توفر مياه الشرب النقية، بجانب غياب المراكز الصحية فى أغلب المناطق بالبلاد.

وقالت المنظمة في بيانها، إن حالات سوء التغذية قد وصلت مراحل خطيرة، بخاصة فى إقليم أعالى النيل (شمال شرق) وشمال بحر الغزال، الواقع شمال غربى البلاد.

ويشار إلى أن قتالا اندلع بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة في جنوب السودان، منتصف ديسمبر/ كانون أول 2013، قبل أن توقع أطراف النزاع اتفاق سلام في أغسطس/ آب 2015، قضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحقق بالفعل في 28 أبريل/ نيسان 2016.

وشهدت جوبا، في 8 يوليو/ تموز 2016، مواجهات عنيفة بين القوات التابعة لرئيس البلاد، سلفاكير ميارديت، والقوات المنضوية تحت قيادة نائبه السابق ريك مشار، ما أسفر عن تشريد عشرات الآلاف.

وأدت المواجهات المسلحة إلى مقتل مئات الأشخاص بينهم مدنيون، كما تشرد نتيجة للعنف أكثر من 36 ألفًا آخرين، فروا إلى مقرات البعثة الأممية، والكنائس المنتشرة في أرجاء العاصمة.