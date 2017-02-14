استانا- أ ف ب- أعلنت كازاخستان محادثات السلام السورية في استانا “ستعقد وراء ابواب مغلقة”الثلاثاء أن الجولة الجديدة من محادثات السلام في سوريا التي تعقد برعاية روسيا وتركيا وايران ستجري خلف ابواب مغلقة.

وستبدأ المحادثات الاربعاء في عاصمة كازاخستان استكمالاً لجولة اولى عقدت الشهر الماضي هدفت بشكل رئيسي الى تثبيت وقف اطلاق النار الساري في سوريا منذ 30 كانون الاول/ ديسمبر بموجب اتفاق بين موسكو وأنقرة.

ويعتبر الاجتماع الذي كانت وراءه موسكو، مقدمة للمفاوضات التي تقودها الامم المتحدة المقرر ان تبدأ في جنيف في 23 شباط/ فبراير.

وتستضيف جنيف في 23 شباط/ فبراير مفاوضات سلام برعاية الامم المتحدة، بهدف استكمال بحث تفاصيل عملية الانتقال السياسي والملفات الخلافية وعلى رأسها مصير الرئيس السوري بشار الاسد.

وأرجأت الامم المتحدة مرتين موعد جولة المفاوضات هذه، وهدف ذلك في جزء منه إفساح المجال أمام المعارضة لتشكيل وفد موحد.

وتهدف محادثات أستانا بالدرجة الأولى الى تثبيت وقف اطلاق النار الصامد على الجبهات الرئيسية في سوريا منذ شهر ونصف شهر.

ولم تحقق الجولة الأولى التي بحثت آلية مراقبة تطبيق الهدنة أي تقدم يذكر في ما يتعلق بالتسوية السياسية للنزاع الذي تسبب منذ اندلاعه في آذار/ مارس 2011 بمقتل اكثر من 310 آلاف شخص.