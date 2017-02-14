أردوغان يبحث مع قادة السعودية “محاربة الارهاب” عشية محادثات سوريا

الرياض- أ ف ب- عقد قادة السعودية الثلاثاء اجتماعات منفردة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جرى خلالها بحث التعاون في مجال “محاربة الارهاب”، في زيارة تأتي عشية انطلاق جولة جديدة من محادثات السلام السورية.

واستقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر اليمامة في الرياض أردوغان، وعقد معه جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها “استعراض العلاقات الثنائية (…) وتطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية”، بحسب وكالة الانباء السعودية الرسمية.

والتقى أردوغان ايضا الامير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث جرى مناقشة “الجهود المبذولة من البلدين لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة وعلى رأسها محاربة الارهاب”، وفقا للوكالة.

وكان أردوغان الاتي من البحرين عقد مساء الاثنين لدى وصوله إلى المملكة اجتماعا مع الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بحثا خلاله “اوجه التعاون بين البلدين في عدد من المجالات خاصة المجال الأمني منها وما يتعلق بمحاربة الارهاب وتجفيف منابعه”.

وتربط السعودية وتركيا القوتان الاقليميتان السنيتان، علاقات وطيدة تعززت في العام الماضي خصوصا في ظل دعمها للمعارضة في النزاع السوري.

وبينما كان أردوغان يجري لقاءات مع المسؤولين السعوديين، اكد رئيس وزرائه بن علي يلديريم أن مقاتلي المعارضة السوريين المدعومين من الجيش التركي باتوا يسيطرون على مناطق “واسعة” من مدينة الباب السورية.

وتدخلت القوات التركية في سوريا في آب/ اغسطس الماضي حيث تشن عملية واسعة تمكنت من خلالها من طرد الجهاديين والمقاتلين الاكراد من العديد من المناطق الحدودية، وصولا الى مدينة الباب في معارك تخوضها مع فصائل معارضة.

وكان أردوغان أعلن في البحرين الاثنين أن تركيا تسعى إلى اقامة “منطقة آمنة” خالية من “الارهابيين” في شمال سوريا لتمكين النازحين بسبب النزاع السوري من الاقامة فيها.

وتدعم تركيا التي ترعى مع روسيا وإيران، خصم السعودية اللدود، اتفاقا لتثبيت وقف اطلاق النار في سوريا، بحماس اقامة مثل هذه المنطقة التي يمكن ان تستوعب نحو 2,7 مليون سوري لجأوا إلى تركيا.

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب اشار بدوره الشهر الماضي إلى مشروع اقامة “مناطق امنة” في سوريا دون تفصيل.

ونظمت روسيا وإيران وتركيا الشهر الفائت في عاصمة كازاخستان لقاء جمع للمرة الاولى منذ بدء النزاع السوري ممثلين للنظام والفصائل المعارضة. ومن المقرر ان تعقد الاربعاء والخميس جولة مفاوضات جديدة مرتقبة في استانا.

وتتزامن هذه الجولة مع جولة دعت اليها الامم المتحدة في جنيف في 23 شباط/ فبراير، سيغلب عليها الارجح موضوع البحث عن تسوية سياسية.