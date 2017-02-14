مي عزالدين تهدد شريف سلامة: أقسم بالله هخرب بيتك

القاهرة ـ انفعلت الفنانة المصرية مي عزالدين على الفنان شريف سلامة، بعد أن قال لها أنه لا يؤمن بالرومانسية، وأنه على علاقة بسيدات أخريات إلى جانب زوجته.

الفنانة المصرية قالت لشريف، خلال استضافتها ببرنامج “قعدة رجالة” على قناة DMC، بأنها سوف تبلغ زوجته الفنانة داليا مصطفى بكل ما قاله واعترف به.

الفنان المصري حاول يقنع مي أنه كان متقمصا دورا خلال الحلقة، وأن هذه ليست شخصيته الحقيقية، إلا أنها لم تصدقه، وقالت له في نهاية الحلقة: “لأ أنت كنت مصدق اللي بتقوله.. انا هخرب بيتك أقسم بالله هدمر بيتك أنا حلفت”.