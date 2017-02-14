ناصر القصبي يكشف: نخلة زرعها والدي لي ماتت بمجرد وفاته

الرياض ـ روى الفنان السعودي ناصر القصبي قصة نخلة زرعها له والده منذ 20 سنة، وماتت حزنا عليه في نفس يوم وفاته.

الفنان السعودي كتب، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”: ” قبل 20 سنه ركز لي والدي رحمه الله نخله في بيتي وكانت اطيب سكريه وانا لااهتم بهاوكان يرعاها كثيرا ويهتم بها ويعاتبني كيف لمهندس زراعي أهمالها”.

وأضاف “في أيامه الاخيره رحمه الله بدأت ألحظ ميلاناً في تاجها وكلما وهن والدي زاد ميولها. في يوم وفاته قال لي المزارع ماتت النخله لاإله الا الله”.

يذكر أن والد ناصر القصبي قد وافته المنية يوم الأحد 29 يناير بعد صراع مع المرض.