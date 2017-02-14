النساء ملزمات بتقديم الشوكولا خلال عيد الحب في اليابان

طوكيوـمن المرتقب أن يدر عيد الحب أكثر من مليار دولار على صانعي الحلويات في اليابان حيث تلزم التقاليد النساء بتقديم الشوكولا إلى الرجال في حياتهن، لا سيما منهم زملاء العمل والمدراء.

وهذه السنة، تقدر العائدات التي تدرها هذه المناسبة بحوالى 138,5 مليار ين، مع ارتفاع بنسبة 3 % بالمقارنة مع العام 2016، بحسب مجموعة “كينينبي كالتشر لابوراتوري” المتخصصة في الأعياد اليابانية.

وأحد الأسباب الداعمة لهذا النمو هو أن هذه المناسبة تصادف في خلال الأسبوع للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، فما من حجة للنساء للتهرب من تقديم “واجب الشوكولا” لزملائهن.

وقد قصدت مايكا سوزوكي (27 عاما) القسم المخصص لشوكولا عيد الحب في أحد المتاجر الكبيرة في طوكيو حيث اشترت أكثر من ثلاثين علبة شوكولا للرجال في مكتبها من بين 110 علامات تجارية. وهي صرحت أن هذه “الهدايا هي عربون امتنان للرجال ووسيلة لتعزيز ثقتهم بأنفسهم“.

وبدأ تقليد عيد الحب يسري في اليابان في نهاية الخمسينات عندما جعلت شركة اسمها “ماري تشوكلت” من الرابع عشر من شباط/فبراير “اليوم الوحيد الذي تعرب فيه المرأة عن حبها من خلال تقديم الشوكولا“.