فشل مساعي لعقد لقاء بين السراج والمشير حفتر في مصر

القاهرة ـ د ب ا ـ فشلت مساعي جمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السرّاج والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، بعد أكثر من 24 ساعة من وجود الطرفين في العاصمة المصرية القاهرة، التي وصلاها أمس الاثنين.

وعلم موقع “بوابة الوسط” الليبى من مصادر موثوقة قريبة من الجانبين أن المشير حفتر رفض الاجتماع بالسرّاج، طارحًا شروطًا تتعلّق بتعديلات واسعة في الاتّفاق السيّاسي.

وأكّدت المصادر أن السراج توجّه الآن إلى مقرّ إقامته، حيث سيغادر القاهرة عائدًا إلى طرابلس.

وكان الاجتماع مخططًا عقده أمس الاثنين فور وصول رئيس المجلس الرئاسي والقائد العام للجيش إلى القاهرة، إلا أنه تأجّل إلى اليوم الثلاثاء، لكنّه ألغي بعد أن رفض المشير حفتر.

كان الفريق أول حفتر، قد اجتمع فور وصوله أمس الأثنين، مع الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المصرية المكلف بالملف الليبي ، لتقريب وجهات النظر بين الرئاسي وقيادة الجيش.

وجاء الترتيب للاجتماع بعد أيام من إعلان السراج إطلاق مبادرة خاصة لحل الأزمة السياسية التي تشهدها ليبيا.

وتشهد ليبيا أزمة سياسة واضطرابات نظرا لأنه يتنازع على إدارتها ثلاث حكومات وهى ؛ الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب ، وحكومة الوفاق المدعومة دوليا ، وحكومة الأنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.