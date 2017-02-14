أردوغان يصل قطر آخر محطة في جولته الخليجية





الدوحة ـ الأناضول ـ وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الثلاثاء، العاصمة القطرية الدوحة قادماً من الرياض، في آخر محطة لجولته الخليجية التي بدأت الأحد، وشملت أيضا البحرين والسعودية.

وكان في استقبال الرئيس التركي لدى وصوله مطار حمد الدولي، وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة، وسفير الدوحة بأنقرة سالم بن مبارك آل شافي، والسفير التركي لدى الدوحة أحمد دمير أوك، ومسؤولين آخرين في السفارة.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته، عقيلته أمينة أردوغان، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية براءت ألبيراق، ووزير الدفاع فكري إشيق، ورئيس هيئة الأركان العامة خلوصي أكار، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.

وأمس الأول الأحد، وصل أردوغان البحرين في مستهل جولته التقى فيها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تلتها زيارة للسعودية الإثنين عقد فيها لقاءا مع الملك سلمان بن عبد العزيز.

ويختتم الجولة بزيارة قطر التي وصلها مساء اليوم، ويبقى فيها حتى يوم غد الأربعاء؛ حيث يلتقي أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد.