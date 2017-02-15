﻿القوات الأمنية العراقية تحمي المحتفلين بعيد الحب في بغداد

بغداد ـ د ب ا: أكد مصدر أمني في بغداد، أمس الثلاثاء، أن القوات الامنية أغلقت شارع مول المنصور وسط بغداد أمام السيارات، وعززت وجودها في الشارع الذي يزدحم بالمواطنين المحتفلين بمناسبة عيد الحب.

وقال المصدر، الذي لم تتم تسميته، إن هذا الإجراء يأتي لتأمين الأجواء المناسبة والسعيدة للمواطنين المحتفلين بعيد الحب في مول المنصور والمناطق المجاورة له . ويعد حي المنصور من الأحياء الراقية في بغداد، وتنتشر فيه المحلات التجارية والمطاعم والأسواق، فضلا عن إقامة فعاليات فنية وأنشطة ترفيهية كثيرة.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب مقتل وإصابة 12 عراقيا إثر انفجار سيارة مفخخة وقت سابق، أمس الثلاثاء، في الحي الصناعي في منطقة البياع جنوب غربي العاصمة بغداد.