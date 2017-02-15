القوات الأمنية العراقية تحمي المحتفلين بعيد الحب في بغداد
Feb 15, 2017
بغداد ـ د ب ا: أكد مصدر أمني في بغداد، أمس الثلاثاء، أن القوات الامنية أغلقت شارع مول المنصور وسط بغداد أمام السيارات، وعززت وجودها في الشارع الذي يزدحم بالمواطنين المحتفلين بمناسبة عيد الحب.
وقال المصدر، الذي لم تتم تسميته، إن هذا الإجراء يأتي لتأمين الأجواء المناسبة والسعيدة للمواطنين المحتفلين بعيد الحب في مول المنصور والمناطق المجاورة له . ويعد حي المنصور من الأحياء الراقية في بغداد، وتنتشر فيه المحلات التجارية والمطاعم والأسواق، فضلا عن إقامة فعاليات فنية وأنشطة ترفيهية كثيرة.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب مقتل وإصابة 12 عراقيا إثر انفجار سيارة مفخخة وقت سابق، أمس الثلاثاء، في الحي الصناعي في منطقة البياع جنوب غربي العاصمة بغداد.
القوات الأمنية العراقية تحمي المحتفلين بعيد الحب في بغداد
ظهرأمس كنت في مول المنصورمع بعض أفراد عائلتي وتناولنا الغداء فيه ؛ وهويعجّ بالبغداديين ؛ فهوملتقى للعوائل الميسورة غالباً ؛ لما فيه
من بضائع كثيرة جداً ؛ أغلبها مستوردة من بريطانيا وسويسرا وفرنسا..وتديرمحلاته الأنيقة فتيات جميلات ؛ ويتوافرفيه كلّ ما يخطرعلى البال من الألماس والذهب إلى الأسواق ذات البضائع المنزلية والملابس والعطورالرجالية والنسائية والأطفال…وحتى الشاي والقهوة والآيس كريم وما بينها كثير…وفيه عدد من مطاعم الوجبات السريعة النظيفة والكوفي شوب والمطاعم الشرقية كذلك ؛ وملاعب حديثة جداً للأطفال ؛ وهويتوافرعلى حماية جيدة وخدمات مجانية عديدة للزائرين.كما هوملتقى لبعض العشاق ؛ وهومصمم للجمع ما بين الأماكن الشرقية والغربية.
وهناك أجنحة لكبارالسنّ مع توافرسلالم كهربائية متحركة للجميع ؛ وأخرى مختلطة مفتوحة.المول محروس جيداً من الداخل والخارج.والوضع كان طبيعياً مع ازدحام شديد للسيارات والمارة والزائرين وعند المداخل الداخلية وقفت فتيات بعمرالزهوريوزعنّ الورود الحمراء الطبيعية مجاناً.
ومنْ رغب تصويرسلفي مع إحداهنّ كذلك مجاناً مع إبتسامة هدية.وأغلب عمال النظافة فيه من الجنسية الآسيوية أما العاملون في الأكشاك والمحلات والمطاعم فعراقيون.وفوق ذلك فهذا المول تكون فيه درجات الحرارة ملائمة لعدد الزائرين مع توافرحركة هواء داخلية صحية وإنارة جيدة ؛ لا تشعربالضيق مهما كان عدد المتواجدين ليلاً أونهاراً…إنه أنموذج لاستثمارناجح اقتصادياً واجتماعياً.