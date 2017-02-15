﻿محمد بن راشد: القذافي طلب مني بناء «دبي» في ليبيا وحاشيته أجهضت المشروع

لندن ـ «القدس العربي»: كشف محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، أن معمر القذافي اتصل به بعد رفع الحظر عن بلاده طالبًا بناء «دبي» في ليبيا. وقال بن راشد، خلال القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، نقلتها القنوات الفضائية الاثنين، إن القذافي بعد رفع الحظر عن ليبيا بتخليها عن مشروعها النووي وتسليمه للغرب عام 2003 اتصل به قائلاً إنه يريد بناء مدينة في ليبيا مثل دبي.

وأكد حاكم دبي أنه وافق آنذاك على الطلب الليبي، وأرسل وفدا متخصصا عاين المكان المستهدف، اجتمع أفراده بالقذافي في خيمته وعرضوا عليه المشروع. وأوضح بن راشد أن المشروع المقترح كان يتضمن أسواقًا مالية وأسواقًا تجارية ومناطق تسوق وجامعات ومدارس ومستشفيات، مضيفًا أنه ما أن حان وقت العمل حتى بدأت صراعات في حاشية القذافي، مما منع الفريق عن بدء عمله.

وقال بن راشد إن الفساد في حاشية القذافي أجهض المشروع مما أدى إلى استدعاء فريق الخبراء وعودته إلى الإمارات، مشيرًا إلى أنه لو تم تنفيذ هذا المشروع لظهرت مدينة اقتصادية لأفريقيا في ليبيا، ولكان وضع ليبيا اليوم أفضل.