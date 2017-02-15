﻿السفير الإسرائيلي في القاهرة يعود إلى تل أبيب

الناصرة ـ «القدس العربي» من وديع عواودة: أعادت إسرائيل سفيرها في القاهرة، دافيد غوفرين، إلى تل أبيب وذلك خوفا على أمنه الشخصي وحياته، وفقا لصحيفة «دايلي تليغراف» البريطانية. وصادقت المخابرات الإسرائيلية العامة «الشاباك» على ما نشرته الصحيفة البريطانية، دون تقديم توضيحات أخرى، كما رفض الناطق بلسان الخارجية التطرق للموضوع. ونقلت «تيلغراف» عن مصادر رسمية إسرائيلية قولها إن إسرائيل أعادت سفيرها في القاهرة بعد تلقي تحذيرات.

وعلمت «القدس العربي» من مصادر إعلامية محلية أن السفير الإسرائيلي نجا من محاولة اغتيال في القاهرة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي مما تسبب بعودته للبلاد فورا وقد منعت الرقابة العسكرية الكشف عن ذلك حتى الآن. وقالت الصحيفة البريطانية أمس إن إسرائيل أعادت غوفرين في نهاية العام الماضي، ومنذئذ لم يعد إلى القاهرة وإنما يعمل من مقر وزارة الخارجية في القدس المحتلة كما تم إفراغ السفارة من كل العاملين فيها لأسباب أمنية.

يشار إلى أن غوفرين بدأ بمزاولة مهامه كسفير في مصر في تموز/ يوليو الماضي وهو يتحدث اللغة العربية بطلاقة. وقبل توليه منصب السفير في القاهرة شغل غوفرين منصبا في دائرة في وزارة الخارجية مسؤولة عن العلاقات مع شمال أفريقيا والأردن. وكانت إسرائيل قد أعادت فتح سفارتها في القاهرة في أيلول/ سبتمبر عام 2015، بعد أربع سنوات من إغلاقها في سبتمبر 2011، بعد تعرضها للهجوم أثناء ثورة يناير/كانون الثاني. وأخلت إسرائيل عاملي السفارة في حينه بواسطة طائرات مروحية. وأوضحت القناة الإسرائيلية الثانية أمس أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر مباحث أمن الدولة بمضاعفة الجهود لحماية الدبلوماسيين الأجانب في مصر.