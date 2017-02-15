﻿‏حزب يساري يريد مقابلة الأسد «لمعرفة وضع الجماعات ‏التونسية المقاتلة في سوريا»

تونس ـ «القدس العربي»ـ ‏ من حسن سلمان: نفى الأمين العام لحزب «التيار الشعبي» والقيادي في «الجبهة الشعبية» زهير ‏حمدي، وجود أية علاقة لحزبه بكتيبة تحمل اسم مؤسسه محمد البراهمي وتقاتل ‏إلى جانب النظام السوري، لكنه أكد بالمقابل دعم حزبه «سياسيا لهذا النظام، ‏الذي قال إنه يسعى للحفاظ على وحدة سوريا، مشيرا إلى أن «الجبهة الشعبية» ‏تناقش حاليا تشكيل وفد لزيارة دمشق ومقابلة الرئيس بشار الأسد، بهدف ‏‏»معرفة وضع الجماعات التونسية المقاتلة في سوريا وما يحصل هنا على ‏أرض الواقع».‏

كما اتهم حركة «النهضة» بالمساواة بين من يقاتل ضمن الجماعات التكفيرية ‏في سوريا، ومن يقاتل ضدها بهدف «التملص» من المسؤولية عن العمليات ‏الإرهابية وشبكات التسفير، التي كانت تنشط خلال فترة وجودها في الحكم. ‏وأكد من جهة أخرى أن الموارد المالية لـ»الجبهة الشعبية» قليلة جدا، وتأتي ‏أساسا من المنخرطين فيها وبعض أصدقائها.‏

وكان مسؤول سوري تحدث مؤخرا عن وجود مقاتلين من عدد من الدول ‏العربية من بينها تونس ضمن كتائب تقاتل إلى جانب النظام ضمن ما يسمى ‏‏»الحرس القومي العربي في سوريا»، والذي يضم كتائب عدة من بينها كتيبة ‏الشهيد محمد البراهمي، مؤسس التيار الشعبي الناصري في تونس.‏

وقال زهير حمدي في حوار خاص مع «القدس العربي»: «نحن – كبقية الرأي ‏العام – سمعنا بهذه الكتيبة منذ سنة 2013 من وسائل الإعلام، ومحمد البراهمي ‏هو رمز قومي وإنساني ومن حق أي شخص أن يطلق اسمه على ما يريد. ‏والتيار الشعبي أكد في مناسبات عدة عدم وجود أي علاقة له بهذه الكتيبة أو ‏غيرها، ولكن نحن نؤيد ونساند وندعم «سياسيا» كل بندقية توجّه إلى ‏التكفيريين وحلفائهم الإسرائيليين والغربيين وبعض العرب ومن يسعى لتمرير ‏المشروع التدميري الموجّه للدولة السورية، وأؤكد مجددا نحن نؤيد كل طرف ‏يواجه هؤلاء بغض النظر على لونه وانتمائه».‏

وكان القائد العسكري لميليشيا “الحرس القومي العربي” عبد القادر جبيلي لقي مصرعه الجمعة، خلال مشاركته في القتال إلى جانب قوات الأسد في معارك محيط مدينة الباب ضد تنظيم «داعش». وأشارت الميليشيا إلى أن جبيلي لقي مصرعه برفقة عنصر آخر يدعى محمد خضر، وتم تشييعهما بحضور المسؤول السياسي لها في حلب، باسل خراط، ووفود مثلت قوات الأسد وحزب البعث.

وأفادت الميليشيا أن جبيلي انضم للحرس القومي العربي منذ البدايات، وقاد العديد من الحملات العسكرية، وشارك في معارك السيطرة على حلب.

يذكر أن ميليشيا «الحرس القومي العربي» تأسست عام 2012، لدعم نظام الأسد ضد الثوار، وتضم بين صفوفها مقاتلين من كافة الجنسيات العربية، أغلبهم من التونسيين والفلسطينيين واللبنانيين. (تفاصيل ص 9)