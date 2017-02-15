﻿«عبد الرؤوف» أشهر الفكاهيين المغاربة في فيلم «عمي» للمخرج نسيم عباسي

الرباط – «القدس العربي»: تشرع القاعات السينمائية المغربية في عرض الشريط السينمائي الجديد «عمي» لمخرجه نسيم عباسي انطلاقا من 22 شباط/ فبراير الجاري. والمخرج نسيم عباسي من خريجي معهد للفنون والتصميم في المملكة المتحدة، ويعيش بين المغرب وانكلترا التي يقيم فيها منذ خمس عشرة سنة، وإضافة إلى الإخراج يعمل على إنتاج العديد من الأفلام القصيرة.

وعرض «عمي» خلال الدورة الـ 16 من المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، ضمن برنامج تكريم بطل الشريط، الممثل عبد الرحيم التونسي المعروف بـ»عبد الرؤوف»، ولقي العرض ترحيبا من طرف الجمهور والنقاد المغاربة والأجانب، الذين صفقوا بحرارة لجمالية الفيلم ولنجوم الكوميديا المشاركين فيه.

وتشارك في هذا الفيلم، إضافة إلى الكوميدي التونسي، نخبة من الكوميديين المغاربة، أمثال محمد الخياري، وعزيز داداس، وعالية الركاب، ومنال الصديقي، وعبد الرحيم الغزواني، ونور الدين بكر، وعبد الله شيشة، وزهور السليماني الملقبة بـ»فليفلة»، والثنائي قشبال وزروال.

ويحكي فيلم «عمي» في قالب كوميدي اجتماعي، لمدة ساعتين تقريبا، قصة عالية، وهي فنانة تعيش في شقة بالرباط برفقة ليلى وهند، وتسعى لشق طريقها في عالم السينما، على أمل أن تصبح يوما ما فنانة مشهورة. غير أنها ستستقبل عمها عبد الرؤوف الذي لم تره منذ سنوات، ومع استمرار الزيارة لعدة أسابيع سيصبح التعايش بين الشابات الثلاثة وعبد الرؤوف أمراً أكثر صعوبة.

ويعد فيلم «عمي»، الذي ستعرضه قاعات ميغاراما في كل من مدن الدارالبيضاء، ومراكش، وفاس، وطنجة، وباقي قاعات السينما على المستوى الوطني، فرصة طالما انتظرها الجمهور لمشاهدة الشريط السينمائي الثاني للمخرج نسيم عباسي، الذي أبدع في فيلمه الأول «ماجد»، والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا وشارك به في أكثر من 30 مهرجانا دوليا، من بينها مهرجان دبي السينمائي الدولي سنة 2010 ومهرجان روتردام للفيلم العربي سنة 2011.