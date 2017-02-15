﻿أبو مرزوق يطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية… ويؤكد: انتخابات قيادة حماس لن تحدث تغييرا جذريا

غزة ـ «القدس العربي»: دعا الدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، لتشكيل حكومة وحدة وطنية من الفصائل الفلسطينية، وقال إن حركته معنية بإزالة كل المشاكل التي كانت موجودة مع مصر. وتحدث عن الانتخابات الداخلية للحركة، وقال إنه ليس من شأنها إحداث تغيير جذري، وإنها ستنتهي في غضون شهر.

ودعا في مقابلة مع «التلفزيون العربي» نشر موقع حماس الرسمي مقاطع منها، إلى تشكيل حكومة الوحدة، وفق ما جرى التوافق عليه خلال اجتماع المجلس الوطني، مشيرا إلى أنه دعا للإسراع في تشكيل الحكومة. وقال إن الإطار الوطني متفق على مواجهة الاحتلال. وأضاف «نحن متوافقون على كثير من النصوص التي تُجرم التنسيق الأمني وتدعو إلى مقاومة الاحتلال».

وكانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، غير العضوين في منظمة التحرير الفلسطينية، قد شاركتا الشهر الماضي، في اجتماع للجنة التحضيرية لعقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة اللبنانية بيروت، وهناك جرى الاتفاق على عقد مجلس وطني وحسب اتفاق المصالحة، على أن يتم عقده بعد إجراء الانتخابات. ودعا المشاركون لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ودعوا الرئيس محمود عباس للإسراع بتشكيلها.

وأكد أبو مرزوق أن هناك «توافقاً وطنياً شاملاً» حول المقاومة بأشكالها وألوانها ومكوناتها كافة، معتبر أن «اتهام المقاومة بالعبثية لا يعدو عن كونه مناكفة سياسية». وقال «لا مستقبل لدولة الاحتلال، وشعبنا لن يتخلى عن متر واحد من أراضيه». وانتقد برنامج السلطة الفلسطينية وتمسكها ببرنامج المفاوضات، وقال متسائلاً «لماذا تبقى التزامات منظمة التحرير عائقاً عبر إلزام الكل الفلسطيني بها في الوقت الذي لا يلتزم فيها الاحتلال بأي منها»؟. وأكد أن إدانة الكونغرس الأمريكي لقرار مجلس الأمن المتعلق بالاستيطان يعد «أمرا مستغربا»، منوهاً إلى أن الفريق الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترمب «يعادي الشعب الفلسطيني».

وتطرق إلى علاقة حركته الحالية مع مصر، وأكد في هذا السباق حرص حماس على تعميق هذه العلاقة. وقال «معنيون بإزالة جميع المشاكل التي كانت موجودة، وهذه مصلحة الشعبين». وشدد على حرص حماس على الانفتاح على كل قوى المنطقة، مضيفا «البوصلة السياسية لكل الأطراف يجب أن تكون نحو فلسطين والقدس. لا نستطيع استثناء أحد من دوره في خدمة القضية الفلسطينية».

وكانت وفود قيادية سياسية وأمنية من حركة حماس زارت مصر مؤخرا، والتقت بمسؤولين مصريين بينهم مدير المخابرات العامة، وذلك بعد قطيعة دامت لسنوات. وناقش الطرفان عدة ملفات مشتركة منها تأمين الحدود الفاصلة، وملف معبر رفح، وإنهاء الخلاف والتوتر في العلاقة، التي بدأت مع عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وتوجيه سلطات القاهرة اتهامات لحماس بالمشاركة في أحداث إخلال بالأمن، وهو أمر نفته حماس بشدة.

ونقلت مواقع مقربة من حركة حماس عن أبو مرزوق قوله خلال المقابلة، إن الانتخابات الجارية لقيادة حماس ليس من شأنها إحداث تغيير جذري في الحركة. وقال إن حماس حركة مؤسسية وقراراتها تخضع للمؤسسة، وكل من يترأس الحركة يترك بصمة على مجمل العلاقات السياسية. وأشار إلى أن الانتخابات الداخلية بدأت في الحركة على مختلف المستويات وتحتاج إلى قرابة الشهر حتى تنتهي، مضيفا «يحسب للحركة أنها ذات تأثير.. لذلك ينظر المراقبون إلى موقع رئيس المكتب بكثير من الاهتمام».

وأشار إلى أن مجلس الشورى سيد نفسه، وكل أعضاء المجلس مرشحون محتملون لترؤس المكتب السياسي، وأن المجلس هو من يقرر من سيكون في هذا الموقع.

وكشف النقاب أول من أمس عن اختيار الأسير المحرر يحيى السنوار، مسؤولا عن حركة حماس في قطاع غزة، ليخلف بذلك إسماعيل هنية في المنصب، في ظل ما يتردد بقوة أن هنية يستعد لتسلم منصب رئيس المكتب السياسي العام، خلفا لخالد مشعل.

وجرى تداول الكثير من الأسماء التي فازت بقيادة حركة حماس في غزة، منها الدكتور خليل الحية نائبا للسنوار في قيادة غزة.

كذلك فاز بعضوية قيادة حماس في القطاع كل من محمود الزهار وسامح السراج ومحمد الجماصي وإسماعيل برهوم وجواد أبو شمالة وأحمد الكرد ومروان عيسى وروحي مشتهى وعطاالله أبو السبح وياسر حرب وفتحي حماد وصلاح البردويل.