﻿جولة جديدة للعاهل المغربي تشمل خمس دول في شرق وغرب القارة الافريقية

الرباط –« القدس العربي» : يواصل العاهل المغربي الملك محمد السادس زياراته الافريقية، التي تتركز على الدول الأنكلوسكسونية في شرق افريقيا، بعدما كسب معركة تأييد الدول الفرنكفونية بغرب افريقيا لمساعي المغرب، وانفتاحه بأطروحة جديدة على القارة.

وتشمل الجولة الافريقية الجديدة للملك المغربي ثلاث دول تنتمي إلى الجهة الشرقية لافريقيا، الناطقة باللغة الإنكليزية، قبل أن يعود إلى غرب افريقيا من جديد لزيارة دولتين لتكون في المحصلة خمس دول، ضمن الجولة الأخيرة ويزور كلا من غانا، وغينيا، وزامبيا، ثم مالي، والكوت ديفوار وتعتبر غانا وزامبيا من معاقل جبهة البوليساريو المناهضة للمغرب وتنازعه على الصحراء الغربية.

وزار الملك محمد السادس بداية الشهر الجاري جنوب السودان، وقبلها زار ست دول افريقية في شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، وهي رواندا وتنزانيا والسنغال وإثيوبيا ومدغشقر ونيجيريا

وذكرت وسائل إعلام غينية أن الملك محمد السادس سيزور غينيا بين 16 و18 من الشهر الجاري، وهي الزيارة الثانية له منذ توليه مقاليد السلطة في المغرب وقالت إنه أعلن عن الزيارة أثناء انعقاد الجمع العام العادي لحزب «تجمع الشعب» الحاكم في غينيا، ويتم أثناء الزيارة تقييم اتفاقيات التعاون الموقع بين البلدين إبان الزيارة الأولى لمحمد السادس.

ويزور الملك محمد السادس العاصمة المالية باماكو في الفترة ما بين 21 و23 شباط/ فبراير/شباط الجاري يدشن خلال الزيارة مشاريع قام بإعطاء انطلاقتها خلال زيارته الأخيرة قبل ثلاث سنوات تتضمن مصحة طبية ومركزا للتكوين المهني في مدينة سيبنيكوروا المتواجدة في المقاطعة الرابعة في مدينة باماكو.