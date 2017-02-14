﻿انتقادات لوزير الدفاع التونسي بعد حديثه عن ضعف الحس الوطني لدى الشباب

تونس – «القدس العربي»: استنكر سياسيون ونشطاء تونسيون تصريحات لوزير الدفاع دعا فيها إلى إيجاد جيل جديد من العسكريين، مشيرا إلى «ضعف الحس الوطني والانتماء للوطن لدى الشباب التونسي».

وكان وزير الدفاع فرحات الحرشاني أكد خلال جلسة استماع في البرلمان وجود إخفاق دولي في القضاء على آفة الإرهاب، وأضاف «نحن في حاجة إلى جيل جديد من العسكريين يمكنه محاربة الإرهاب ولسنا في حاجة للجيش التقليدي»، مشيرا إلى وجود إشكالية كبيرة في تونس تتعلق بـ»ضعف الحس الوطني والانتماء للوطن لدى الشباب».

وكتب رئس الهيئة السياسية لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» سمير بن عمر على صفحته في موقع «فيسبوك»: «وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني يصرح اليوم أن شباب تونس ليس لديه أي حس وطني أو شعور بالانتماء! متى ستدعون إلى وقفة احتجاجية أمام منزله؟»، في إشارة إلى ما حدث مع الرئيس السابق منصف المرزوقي.

ورد أحد النشطاء على تصريحات الحرشاني بقوله «والجيش يحتاج وزير دفاع جديدا يعرف كيف يتحدث ويدافع عنه فى المنابر السياسية» وأضاف آخر «وزير الدفاع الحالي جثم على صدور العسكريين طوال عهدته مستغلا نجاحاتهم لرصيده الخاص، ولا مرة طالب بتحسين ظروف العسكريين، في عهده أهانوا الأفراد وحرموهم من حقوقهم كبقية الأسلاك الحاملة للسلاح، وحُرم العسكري من مجانية النقل ومن الترقيات والزيادة في الأجور».

يُذكر أن الحرشاني تعرض في وقت سابق لهجوم كبير من وسائل إعلام جزائرية بعدما تحدث عن وجود تهديد أمني لبلاده قادم من الجزائر، وهو ما اضطر وزارة الدفاع التونسية إلى إصدار توضيح أكد فيه أن تصريحات الحرشاني «لم تتضمن أية إشارة لا من قريب أو من بعيد إلى أن الجزائر تصدر الإرهاب إلى تونس».