﻿البرلمان المصري يوافق على تعديل وزاري ضم وجوها من حقبة مبارك

القاهرة ـ «القدس العربي»: وافق البرلمان المصري على التعديل الوزاري الذي تقدم به شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، حيث أخذ علي عبد العال رئيس المجلس، الموافقة بوقوف النواب.

وكان إسماعيل قد وصل إلى مقر قاعة الجلسة العامة، وبعد إتمام التصويت أعلن عبد العال أن الأغلبية المطلوبة لتمرير التعديل الوزاري قد توفرت.

وأضاف أن «قبول الوزراء المهمة الجديدة يعتبر تحدياً مهماً في هذه الظروف الصعبة».

وشمل التعديل تغيير 9 حقائب وزراية، فضلاً عن 4 نواب لوزيري الزراعة والتخطيط.

وقائمة الوزراء الجدد جاءت كالتالي: عبد المنعم عبد الودود محمد البنا، وزيرا للزراعة، بديلاً من الدكتور عصام فايد. المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة، وزيرا لشؤون مجلس النواب بديلا من المستشار مجدي العجاتي، سحر أحمد عبد المنعم نصر، وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي، بدلا من التعاون الدولي فقط، وشغلت هذا المصب خلفاً لداليا خورشيد وزيرة الاستثمار،علي السيد علي المصليحى، وزيرا للتموين والتجارة بدلا من اللواء محمد مصيلحي. محمد هشام زين العابدين الشريف، وزيرا للتنمية المحلية بديلا من أحمد زكي بدر. هالة حلمي السعيد يونس، وزيرة للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بدلا من أشرف العربي. خالد عاطف عبد الغفار، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي بدلا من أشرف شيحة. طارق جلال شوقي أحمد شوقي، وزيرا للتربية والتعليم الفني بدلا من الهلالي الشربيني. هشام عرفات مهدي أحمد، وزيرا للنقل بدلا من جلال السعيد، إضافة إلى محمد عبد التواب حسن السيد، نائب وزير الزراعة وشؤون الاستصلاح الزراعي، ومنى محرز علي حسنين، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والدواجن، وصفوت عبد الحميد الحداد أحمد حماد، نائب وزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة، وصلاح عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري.

أما مفاجأة التعديل فكانت في استبعاد أشرف العربي وزير التخطيط من منصبه، ومن الحكومة، حيث كانت التكهنات بالأمس تتحدث عن إمكانية توليه منصب نائب رئيس الوزراء، وهو ما أثار بعض الجدل بين النواب في أحاديثهم الجانبية، واستفسر عدد منهم عن رحيل العربي، خلال الجلسة.

وأعلن ائتلاف «دعم مصر»، وجميع رؤساء الهيئات البرلمانية في مجلس النواب خلال الجلسة العامة، موافقتهم على التعديل الوزاري. أما أحزاب الحركة الوطنية، والمصري الاجتماعي الديمقراطي، وائتلاف 25 ـ 30 وائتلاف حق الشعب، فقد رفضوا التعديل.

وأكد رئيس حزب الحركة الوطنية، الذي كان قد أسسه الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق، رفضه للتعديلات قبل الجلسة العامة.

وقال محمد سعد بدراوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب، في كلمته أثناء الجلسة: «الفترة الماضية والحالية شهدت زيادة معدلات الفقر وارتفاع معدلات التضخم، ونحتاج من المهندس شريف إسماعيل بعد التعديل الوزاري، وأنا متأكد أنه لن يؤتى أكله، أن تتحسن المؤشرات وتنخفض الأسعار».

وكان قد أكد أن التغيير الوزاري شكلي ولن يقدم جديدا، وكان الأفضل أن تعلن الحكومة مثلا عن رؤية أو خطة واضحة كـ»تخفيض نسبة الفقر، وقف رفع الأسعار المستمر، إجراءات تزيل الأعباء الاقتصادية من على كاهل المواطنين».

وأضاف: «لا جدوى لتغيير الأشخاص بدون تغيير في الرؤية».

وكان تكتل 25-30 قد أعلن قبيل الجلسة اشتراطه معرفة أسباب رحيل الوزراء معايير الإبقاء على الوزراء المستمرين ومعايير اختيار الجدد و طرح كشف حساب للحكومة، للموافقة على التعديلات.

النائب مصطفى كمال، أحد أعضاء ائتلاف حق الشعب، قال لـ«القدس العربي»، «لم نوافق على التعديل لأنه لم نفهم منطقه، فما هي أهمية رحيل اسم ومجيء اسم آخر. وكيف لبرلمان محترم ألا يعلم شيئا عن أسماء الوزراء إلا في لحظة انعقاد الجلسة».

وأضاف: «هذا لا يصح ولن تبنى بلدنا بهذه الطريقة، فلم نعلم شيئا عن أي وزير ولا عن خلفيته وقدراته الإدارية وتاريخه المهني سوى بعض ما تحدث به رئيس الجلسة أثناء تلاوة أسمائهم».

وتابع: «لم يهتم أحد بسؤالنا عن سبب رفضنا للتعديل، ولم تكن الأجواء إيجابية على الإطلاق والعديد من النواب لم يحضروا الجلسة».

وعن عدد النواب، الذين حضروا من ائتلاف حق الشعب، ورفضوا التعديل، قال: «أظن كانوا في حدود العشرين نائباً».

وكان إسماعيل قد التقى صباح أمس، بسحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، ويحيى راشد، وزير السياحة، وذلك قبل إعلان مجلس النواب التصويت على قائمة التعديل الوزاري.

ووفق التعديل، يستمر وزير السياحة في منصبه، وأيضا وزير الصحة، وذلك عكس ما تم الترويج له في وسائل الإعلام عن حتمية رحيلهما عن الحكومة

الجلسة، التي انعقدت لمناقشة التعديل والتصويت عليه، لم تبث على الهواء تلفزيونيا، وذلك التزاما بقرار اللجنة العامة في المجلس، والتي قررت في وقت سابق وقف بث الجلسات.

وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أحقية رئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء. ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها. ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيس الجمهورية بذلك.

واجتمعت في وقت سابق للجلسة الهيئات البرلمانية واللجان النوعية في البرلمان مع رئيس مجلس النواب، وتمت مناقشة التعديلات الوزارية التي ارسلها إسماعيل للبرلمان.

وتلا عبد العال خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري، والذي تضمن الوزارات التي شملها التعديل، والمرشح لتولي كل حقيبة وزارية، والمعايير التي تم الاستناد إليها في اختياره.

وصوّت المجلس وقوفاً على التعديل في مجمله، وذلك طبقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب في مادتها 129 والتي تقضي بأن يكون التصويت إجمالاً.

وقال اسماعيل في كلمته أمام البرلمان إن «الحكومة تبذل الجهد، وتسعى جاهدة للبحث عن حلول غير تقليدية وتعمل على الانتهاء من المشاريع المتأخرة وتوفير التمويل اللازم لها».

وأشار إلى أن «هناك تحديات كبيرة أمام الحكومة والبرلمان معا، باعتبارهما طرفي المعادلة لتحقيق نهضة مصر، وأن كثيرا من المشاكل الحالية هي نتاج تراكم سنوات عديدة، وحلولها تقتضي بعض الوقت».

النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، قال خلال كلمته في الجلسة، إن «الحكومة ستتم مراقبتها بشكل فعال، وسيتم المحاسبة بنهاية السنة المالية في 30 يونيو».

أما النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، فأكد أن «الحكومة حدث منها بعض الإخفاقات، وبالتالي تم التعديل الحالي».

وأضاف أن «القضية في الرؤية والسياسة الجديدة».

وأكد أن «المجلس سند للوزراء الجدد وسيساندهم بكل جدية وسيحاسبهم أيضا خلال 6 شهور».

فيما لفت النائب إيهاب الخوي رئيس برلمانية المحافظين، إلى أن «المستشار مجدي العجاتي كان سندا لنا في المرحلة الماضية، وأن المستشار عمرو مروان سيكون سندا لنا في المرحلة القادمة وسعداء بوجود الدكتور علي مصيلحي في الوزارة».

وأضاف أن «أدواتنا الرقابية موجودة وأعتقد أننا صدقنا على برنامج الحكومة في أبريل/ نيسان الماضي»، لافتا إلى أنه «يجب أن تعبر الحكومة عن آمال وآلام الشعب».

وتباينت ردود الفعل السياسية على التعديل الوزاري، فقد قال حسام مؤنس، أحد مؤسسي التيار الشعبي المحسوب على المرشح السابق حمدين صباحي، لـ«القدس العربى»، إن «التعديل لا جديد فيه سوى الأسماء فقط، ولا نعلم أي أسباب عن خروج وزير أو دخول وزير آخر، ولأول مرة يمارس البرلمان دورا في التعديل الوزاري، لكنه مارسه بطريقة شكلية جدا، فلم يناقش أي من النواب أو الكتل البرلمانية أسباب رحيل وزراء بعينهم أو الاستعانة بجدد».

وحول كفاءة الوزراء المختارين، أوضح: «الاستعانة بالدكتور علي مصيلحي والمستشار عمر مروان، وهي وجوه من تصريحاتها وتاريخها محسوبة على نظام مبارك أمر غريب للغاية، خصوصاً وأن النظام الحالي يتبرأ في كل مناسبة من فترة مبارك وينسب إليها الفشل الذي وصلت إليه مصر الآن».

السياسى جورج أسحق، أحد مؤسسي التجمع المدني الديمقراطي، قال لـ«القدس العربي» «أعتقد أن اختيار وزير التربية والتعليم كان موفقا للغاية، ولكن عليه أن يقيم حوار مجتمعي. كان من الجيد تغيير وزير التعليم العالي أيضاً».

وتعجب من استمرار وزير الصحة الذي كانت له أخطاء كبيرة على حد قوله

وأكد أن «تغيير الأشخاص ليس الأمر الهام، لكن الأهم هو تغيير السياسات، و طالبنا مرارا وتكرارا بضرورة وجود وزراء سياسيين إلى جوار التكنوقراط، وهذا لم يتحقق في الحكومة الحالية سوى في الدكتور علي مصيلحي والسيد هشام الشريف، وبالمصادفة هم محسوبون على النظام القديم».

وأضاف «لا أجد غضاضة في وجود علي مصيلحي لأنه كفء لمنصبه».