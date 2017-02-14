﻿المنظمة تدعو الجنائية الدولية لفتح تحقيق فوري حول الاستيطان… وعريقات: الفرصة مواتية أمام الرئيس ترامب ليقول لنتنياهو كفى

رام الله – «القدس العربي»: أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رفضها لما يسمى «قانون التسوية»، واعتبرته في جوهره قانون سطو لصوصي على أراضي المواطنين والأراضي العامة في دولة فلسطين. ودعت المجتمع الدولي لرفضه جملة وتفصيلا. وأكدت تفعيل كل الآليات لمواجهة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي بما فيه دعوة المجلس القضائي للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين بشكل فوري.

وقررت في ضوء التوسع والبناء الاستيطاني الإسرائيلي المسعور في مدينة القدس المحتلة «عاصمة دولتنا وغيرها من محافظات الضفة الغربية، وفي ضوء تحدي حكومة إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 وقانون التسوية الاستيطاني الصادر عن الكنيست الإسرائيلي التوجه إلى مجلس الأمن الدولي ومطالبته بتحمل مسؤولياته في حماية قراراته ودفع إسرائيل إلى الامتثال لها».

ودعت التنفيذية بريطانيا إلى إلغاء الاحتفال بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم وفي الوقت نفسه تقديم الاعتذار إلى الشعب الفلسطيني عن الجريمة والكارثة الإنسانية التي تسببت بها قبل مئة عام، وتصويب الخطأ، والظلم التاريخي الذي ترتب على ذلك الوعد الاستعماري. وحذرت من الترويج لعقد المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج في اسطنبول بعيدا عن مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها ممثلا شرعيا ووحيدا للشعبين الفلسطيني. كما أكدت على ضرورة الإسراع في إزالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية من خلال تشكيل حكومة وطنية وإجراء الانتخابات العامة؟

ورحبت اللجنة بقرار الحكومة الفلسطينية إجراء الانتخابات المحلية في شهر مايو/ أيار المقبل. واستنكرت اعتراض مندوبي إسرائيل وأمريكا على توصية السكرتير العام للأمم المتحدة بتعيين الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق مندوبا للأمم المتحدة في ليبيا.

وتم التطرق خلال الاجتماع إلى قرار الاتحاد الأوروبي تأجيل قمة الحوار الاستراتيجي مع إسرائيل التي كانت مقررة في 28 فبراير/ شباط الجاري بسبب تسريع البناء في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى جانب التصويت في الكنيست وتمرير قانون التسوية الذي يحرم الفلسطينيين من حق التصرف بأرضهم ويحولها من خلال مصادرة أراض فلسطينية خاصة إلى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية الاستعمارية. وهو ما كان محل ترحيب فلسطيني. وتمت دعوة دول الاتحاد إلى وقف العمل باتفاق الشراكة مع الدولة الإسرائيلية، خاصة أن هذا الاتفاق يشترط على دولة إسرائيل احترام حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال، مع التأكيد على متابعة خوض المقاطعة على الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي ومطالبة الاتحاد الأوروبي ودول العالم لمقاطعة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد ترأس اجتماعاً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في مقر الرئاسة في مدينة رام الله مساء أول أمس الاثنين وأعقب الاجتماع صدور بيان حول أهم ما جاء فيه.

واعتبر صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الفرصة مواتية أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كي يقول لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقاء القمة اليوم، وبشكل علني «كفى للاستيطان» للحفاظ على خيار حل الدولتين.

وأكد خلال برنامج للتلفزيون الفلسطيني الرسمي أن مبدأ خيار الدولتين لا يقتصر على تحقيق المصالح الفلسطينية والإسرائيلية وحسب وإنما تحقيق المصالح الدولية أيضا، كما أنه نقطة ارتكاز لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأنه لا يمكن القضاء على الإرهاب دون تجفيف مستنقع الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة.

وتطرق إلى التسريبات بخصوص توجيه القنصل الأمريكي في القدس تهديداً للقيادة الفلسطينية في حال أقدمت على التوجه لمحكمة الجنايات الدولية أو مجلس الأمن، وقال: الكونغرس الأمريكي كان قد أصدر قانونا يقول فيه «إذا ما فُتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين من قبل المحكمة الجنائية الدولية بناء على طلب من فلسطين سيتم اعتبار منظمة التحرير (إرهابية) وسيتم قطع المساعدات، لكننا لا نبني استراتيجيتنا وفقا لمؤشرات وإنما مرتكزات».

وقال «كما أنه من غير الكاف انتقاد الرئيس ترامب الاستيطان بقوله إنه لا يساعد عملية السلام، وأن ترامب سيدرك أنه لا يمكن تحقيق السلام دون وقف الاستيطان، وفي حال اختار المسؤولون الإسرائيليون الاستمرار بالاستيطان فذلك يعني القضاء على حل الدولتين، كما أن قانون «شرعنة الاستيطان» الذي صادق عليه الكنيست الذي لاقى إدانات عربية ودولية وإسرائيلية سوف يسقط.

وأضاف المسؤول الفلسطيني أنه فيما يتعلق بالعلاقات الفلسطينية الأمريكية «نحن نسعى لبناء أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة وأن نكون شركاء معها لتحقيق السلام، لكن سلامنا لن يكون بأي ثمن. فالاستيطان غير شرعي وغير قانوني، ونجحنا في استصدار قرار ضده في مجلس الأمن وبالتالي لا يستطيع أحد إلغاءه».

كما تطرق إلى تصريحات الوزير في حكومة الاحتلال زيف إلكن حول السلطة الفلسطينية وفرض السيادة على الضفة الغربية الفلسطينية بالقول «هذا ليس تصريحا بل جزء من الخطة الإسرائيلية وتمثيلا لبرنامج حكومة نتنياهو التي تسعى لإضعاف السلطة، وجعل الاحتلال دون كلفة وأن يكون قطاع غزة خارج الفضاء الفلسطيني».