﻿إحالة حقوقي سوداني للنيابة بتهمة «التخابر مع دولة عظمى»

الخرطوم ـ «القدس العربي»: أحيل الأستاذ الجامعي، مضوي إبراهيم أدم، أمس الثلاثاء، إلى نيابة أمن الدولة في السودان عملاً بمواد قانونية تتعلق بالتخابر لصالح دولة أخرى، وذلك بعد اعتقاله منذ السابع من كانون الأول/ ديسمبر الماضي من مقر عمله في جامعة الخرطوم.

ووفقاً لما ذكرته صفحة الجيش السوداني على «الفيسبوك»، فقد أحالت السلطات الأمنية إبراهيم إلى نيابة أمن الدولة تحت مواد تتعلق بالتخابر لدولة عظمى. وحسب المصدر، فإن عريضة الاتهام الموجهة له شملت أدلة لإدارته لشبكة كبيرة تعمل تحت لافتة منظمة «سؤدد».

وقال نبيل أديب، محامي إبراهيم: «لم أتلق حتى نهار أمس، ما يفيد رسميا بتحويل موكله إلى النيابة»، مشيراً إلى أن معرفته بهذا جرى من مصادر أخرى». وأضاف: «أنتظر تأكيدا رسميا بذلك».

وتابع: «لم أستطع مقابلة موكلي، حتى الآن، لأباشر مهامي في الدفاع عنه كما ينص القانون وذلك بسبب الظروف والملابسات التي تحيط به وبالجهة التي ألقت القبض عليه».

وأكد «إمكانية حدوث هذا الأمر (مقابلة موكله) إذا تمت إحالة إبراهيم للنيابة».

وطبقاً لمصدر قانوني فإن هناك غموضا في إحالة إبراهيم للنيابة، حيث أكدت سلطات الأمن تحويل الشكوى للنيابة، لكن ذلك لم يحدث.

ولفت إلى «وجود تضارب في هذا الموضوع»، مؤكداً أن «البلاغ المفتوح في إبراهيم، حتى الآن، هو الشروع في الانتحار بسبب اضرابه عن الطعام».

وكانت زوجة إبراهيم، المعتقل منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، طالبت بإطلاق سراحه أو تقديمه لمحاكمة عادلة، مشيرة لتدهور صحته عقب إضرابه عن الطعام.

وقالت زوجته إنها ذهبت للنيابة أمس، لكن قيل لها وللعائلة، إن إبراهيم لا يزال محتجزاً بواسطة السلطات الأمنية.

وأكدت استمراره في الإضراب عن الطعام قرابة الأسبوعين، مشيرة إلى تدهور صحته. وأضافت أنها تمكنت من زيارته مرتين فقط طوال فترة اعتقاله، وذلك في التاسع عشر من الشهر الماضي، والثامن من هذا الشهر.

وأعربت أكثر من 25 منظمة حقوقية عن بالغ قلقها على حياة إبراهيم المعروف بدفاعه عن حقوق الإنسان، خصوصاً وأنه معتقل من قبل السلطات السودانية دون اتهامات أو محاكمة، منذ أكثر من شهرين. وقالت المنظمات، في بيان إن «الانتهاكات المرتكبة من قِبَل السلطات السودانية في حالة مضوي آدم تأتي في سياق حملة موسعة واستهداف منهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان خلال السنوات الأخيرة»

وناشدت، المجتمع الدولي باتخاذ كافة الخطوات اللازمة إزاء السلطات السودانية، بما يضمن إنقاذ حياة إبراهيم، وغيره من النشطاء والمعارضين السياسيين السلميين الذين يعانون من سوء المعاملة والحرمان من المحاكمة العادلة.

وسبق لمنظمة العفو الدولية، أن طالبت، في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر2016 بالإفراج عن إبراهيم. وقالت نائبة مدير البرنامج الإقليمي لمنطقة شرق آسيا والقرن الأفريقي والبحيرات الكبرى بمنظمة العفو، ميشيل كاغاري: «يبرز اعتقال إبراهيم التعسفي المحاولات اليائسة التي تقوم الحكومة بها كي تطفئ آخر جذوات المعارضة في البلاد. ويجب أن يتوقف هذا القمع الوحشي، وعدم الاكتراث بحقوق الإنسان».

وبدأ ناشطون سودانيون حملة تضامنا مع المعتقلين، تحت عنوان (الاعتقال قبر للحرية وهدر لكرامة الإنسان). وتضم الحملة سياسيين وصحافيين وناشطين وتهدف لتسليط الضوء على المعتقلين السياسيين والمطالبة بالإفراج عنهم.

إبراهيم (58 عاماً)، يعمل على تعزيز حقوق الإنسان في مختلف أنحاء السودان. ونال في عام 2005 جائزة من منظمة «فرونت لاين ديفندرز»، وهي المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومقرها في دبلن في ايرلندا.

وهو أيضاً، مؤسس ورئيس منظمة السودان للتنمية الاجتماعية SUDO، وأستاذ الهندسة في جامعة الخرطوم. وله سجل معروف من النضال ضد انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم دارفور، وقد تعرض للسجن عدة مرات سابقة بسبب نشاطه الحقوقي.