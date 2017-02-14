﻿مسؤول إيراني يحذر: «الكارثة البيئية» في الأحواز تهدد الأمن القومي

لندن ـ «القدس العربي»: حذر أمين سر الحكومة الإيراني، محسن حاج ميرزائي، من أن الكارثة البيئية التي تحل بإقليم الأحواز، من شأنها أن تتحول إلى تهديد على الأمن القومي الإيراني. فيما طالب 50 نائبا من أعضاء مجلس النواب الإيرانيين بوقف مشاريع تحويل مجاري الأنهار التي تجري باتجاه الأحواز.

وحسب وكالة «فارس» للأنباء التابعة للحرس الثوري الإيرانية، أشار محسن حاج ميرزائي إلى تدهور أوضاع البيئة بشكل غير مسبوق وخطير للغاية، محذراً من أن الكارثة البيئية في الإقليم العربي، جنوب غربي إيران والمحاذي للعراق، بدأت تتحول إلى تهديد كبير على الأمن القومي للبلاد.

وحسب إحصائيات منظمة الأرصاد الجوية الإيرانية، شهد إقليم الأحواز خلال ثلث أيام السنة عواصف ترابية هائلة بحيث بلغ مستوى التلوث خلال بعض هذه العواصف 66 ضعفا أعلى من المستوى المسموح به صحياً.

وصرح محافظ الإقليم السابق، عبد الحسين مقتدائي، إلى وكالة «مهر» للأنباء التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية الإيرانية، أن مصدر غالبية هذه العواصف الترابية هو تجفيف الأهوار التي تقع في الأحواز ومنها هورا الفلاحية والحويزة، بسبب مشاريع نقل مياه أنهار الإقليم إلى المحافظات في وسط إيران.

وانتقد مندوب مدينة عبادان الأحوازية في البرلمان الإيراني، جليل مختار بشدة الحكومة المركزية لعدم تطويرها البنى التحتية في الإقليم بعد الحرب الـ8 سنوات بين إيران والعراق التي انتهت في عام 1988، قائلاً إن البنى التحتية القديمة في الأحواز أدت إلى الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي في مدن الإقليم، ما زاد ذلك من معاناة المواطنين.

وطالب حكومة حسن روحاني بالاعتذار للشعب الأحوازي بسبب قصورها ومواصلتها تنفيذ مشاريع حرف مجاري الأنهار الأحوازية.

وأشار مندوب مدينة قنيطرة شمالي الأحواز، عباس بابي، إلى تدهور الأوضاع البيئية في الإقليم الذي أصبح يخرج عن السيطرة، قائلاً إن أكثر من 20 شخصاً توجهوا للمستشفيات خلال يوم واحد فقط بسبب المشاكل التنفسية التي تعرضوا لها بسبب العواصف الترابية المتكررة والهائلة. ووجه انتقاداً لاذعاً للحكومة الإيرانية بسبب حذفها الميزانية المخصصة لمكافحة العواصف الترابية في الإقليم. وأضاف يبدو أن الحكومة لا ترى أن الأحواز هو جزء من الأراضي التي تحكمها.

وشهدت المدن الأحوازية عدة مظاهرات احتجاجية إزاء إهمال الحكومة المركزية وعدم وضع سياسة واضحة وفعالة لوضع حد لظاهرة العواصف الترابية التي يشهدها الإقليم منذ فترة تزيد عن عقدين من الزمن، وأدت إلى أن تضع منظمة الصحة العالمية مدينة الأحواز على أعلى قائمة المدن الأكثر تلوثاً في العالم أجمع منذ عام 2011 إلى 2014.

وأدت تلك الاحتجاجات إلى مقتل أحد المواطنين العرب في مدينة الفلاحية جنوبي الأحواز وعلى شواطئ الخليج العربي، وجرح عدد آخر منهم.ومنذ يومين تشهد المدينة فرض حالة طوارئ ووجودا كبيرا للقوات الأمنية.

وحسب إحصائيات وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، ارتفعت معدلات الإصابة بالسرطان في إقليم الأحواز بنسبة أكثر من 500 في المئة، أي أكثر من 5 أضعاف منذ العقد الأخير. وبعد نشر هذه الإحصائية، أصدرت الحكومة الإيرانية مذكرة تمنع الدوائر الحكومية ووسائل الإعلام من نشر أية إحصائيات عن ضحايا السرطان والأزمة البيئية في الأحواز.

وسبق أن تناقلت وكالات الأنباء الإيرانية خبر احتفال أهالي مدينة اصفهان الإيرانية بتدفق مياه نهر كارون الأحوازي في نهر زايندة رود، في خطوة سبق وأكد على إجرائها الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بتعيين لجنة لمتابعة المشروع وتخصيص الميزانية اللازمة، على الرغم من الاعتراضات الواسعة التي عمت مدينة الأحواز لفترة أكثر من شهرين متتاليين.

وحسب الدراسة التي قامت بها جامعة الأحواز الطبية الحكومية فقد أثّر التلوث البيئي في الإقليم، وزاد معدل الوفيات بنسبة 30 ٪ خلال السنوات الـ10 الماضية، وجاءت أكثر من 20 ٪ من الوفيات نتيجة لاستنشاق الجسيمات الملوثة للهواء. وكان من ضمن الآثار الناجمة عن التلوث، ازدياد عدد المصابين بأمراض القلب والكلى وارتفاع نسبة المواليد المشوهة، بالإضافة إلى ارتفاع حاد في معدلات الإجهاض بين الأمهات، خاصة في الولادة الأولى، وانخفاض معدل الخصوبة في الرجال والنساء.

وكان تسريب وثيقة حكومية تكشف عن تأكيد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، على ضرورة تسريع مشاريع نقل المياه من مصبات الأنهار الأحوازية أدى إلى احتجاجات شعبية واسعة في الإقليم، وداخل البرلمان، وذلك خلال جلسة استماع لتقرير الرئيس روحاني عن الميزانية العامة للبلاد.

وكان مندوبو الأحواز في البرلمان الإيراني قد قاطعوا كلمة حسن روحاني في اجتماع مجلس النواب، وأعلنوا احتجاجهم على سياسات حكومته الداعمة لنقل مياه الأنهار الأحوازية إلى المحافظات الأخرى. وعبّر النائب عن مدينة المحمرة وعضو لجنة الطاقة في مجلس النواب، عبد الله سامري، عن احتجاج مندوبي الأحواز في البرلمان الإيراني. وقال إن الحكومة ليست صادقة مع الشعب والنواب، وإنها أصدرت قراراً سرياً لتسريع نقل مياه نهر كارون من مصباته إلى المحافظات الأخرى، معرباً عن غضبه البالغ من الوثيقة المسربة.

وانتقد تستر حكومة حسن روحاني على تفاصيل مشاريع نقل المياه، وأضاف «في اللقاءات التي جرت مع أعضاء مجلس الوزراء ومع نائب روحاني، لقد أنكروا جميعهم خطة الحكومة في نقل مياه نهر كارون، ولكن لدينا وثائق تدل على إن الحكومة تقف من وراء الكواليس لتنفيذ هذه المشاريع، وعقدت اجتماعات سرية واتخذت فيها قرارات بشأن نقل مياه نهر كارون إلى المحافظات الأخرى».