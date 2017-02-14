﻿عائلات كردية تتهم «الحشد الشعبي» بتهجيرها من قضاء طوزخرماتو

أربيل ـ «القدس العربي»: اتهمت العشرات من العائلات الكردية ميليشيا «الحشد الشعبي»، بممارسة التطهير العرقي بحقهم وإجبارهم على ترك منازلهم، شمال محافظة صلاح الدين، شمال العراق. وذلك بعد تزايد حوادث الاغتيال والخطف وحرق الممتلكات الخاصة بالأكراد.

وقال كاميران داوود خوشناو، مواطن كردي يقطن المنطقة، «اضطررت إلى الهرب مع عائلتي من منطقة حي طين التابعة لقضاء طوزخرماتو في محافظة صلاح الدين بعد تزايد حوادث استهداف أبناء المكون الكردي من قبل الفصيل التركماني في ميليشيا الحشد الشعبي».

وأضاف، لـ«القدس العربي» أن «كتائب سيد الشهداء المنضوية ضمن ميليشيا الحشد هي المسؤولة عن جميع الانتهاكات الحاصلة في منطقتهم»، موضحاً أن «عدد الأكراد الباقين في المنطقة قليل جداً وأغلبهم يستعد للرحيل واللجوء إلى كركوك أو أربيل».

كذلك، قال مواطن كردي، آخر يدعى سفين مزوري، «وصلت إلى مدينة اربيل قبل ثلاثة أشهر بعد تعرض شقيقي لحادث إطلاق نار في حي العسكري بقضاء طوزخرماتو»، مضيفاً ان «الحادث هو الثالث بحق أقربائي وفي فترة زمنية متقاربة».

وتابع لـ«القدس العربي»، أن «العديد من مناطق القضاء باتت مغلقة ومحرمة على الاكراد بعد تزايد حوادث الاغتيال بحقهم»، نافياً «وجود أي تحرك رسمي لحمايتهم برغم تقديم مئات الشكاوى بهذا الخصوص إلى وزارة الداخلية».

وحول عدد العوائل الكردية التي غادرت المنطقة، أوضح مزوري، أن كبير مختاري المنطقة وهو نازح سجل وجود 2685 عائلة غادرت من أحياء مختلفة من قضاء طوزخرماتو، ونزحت باتجاه مدن إقليم كردستان في شمال العراق».

وفي السياق، ذكر صباح شيخ بزيني، وهو تاجر كردي نازح من قضاء طوزخرماتو أن «السوق الكبير تم إغلاقه بشكل كامل في وجه أي نشاط للتجار الاكراد والذين بدورهم نزحوا منه بعد حرق ونهب 123 محل تجاري وبكامل محتوياتها من البضائع».

وكشف لـ«القدس العربي»، عن «وجود 743 محلا تجاريا مغلقا وتعود ملكيتها لتجار ورجال أعمال أكراد»، مبيناً أن «اصحابها لا يقدرون على فتحها وممارسة أعمالهم فيها ولا يمكنهم نقل البضاعة الموجودة فيها وبيعها في مكان آخر، بسبب ترصد عناصر الحشد لأي تاجر او عامل كردي يقترب من هذه المحلات».

الى ذلك، أكد الضابط في قوات الأمن الكردية (الاسايش)، فرهنك مخموري، وجود حالات استهداف واضحة في أحياء محددة من قضاء طوزخرماتو، مشيراً إلى أن العديد من عناصر الحشد الشعبي يعملون بأجندات طائفية وقومية واضحة.

وتابع أن «الاتفاق الموقع في صيف عام 2016 بين قوات البيشمركه من جهة والحشد الشعبي كان ينص على تسليم الملف الأمني في قضاء طوزخرماتو إلى قوات الشرطة المحلية والاسايش»، لافتاً إلى أن هذا الاتفاق «لم يتم تطبيقه بشكل حرفي وأن العديد من عناصر الحشد تسللوا إلى صفوف قوات الشرطة المحلية».

وشهد قضاء طوزخرماتو، شمال محافظة صلاح الدين خلال السنوات الخمسة الماضية العديد من الصدامات بين قوات البيشمركه الكردية و«الحشد الشعبي» وسقط خلالها العديد من الضحايا والجرحى.

ويرى مراقبون أن الاتفاقات السريعة ومحاولة إرضاء الطرفين في المناطق المحيطة في محافظة كركوك شمال العراق، لن تجدي نفعاً في ظل شحن قومي وطائفي بين المكون الكردي الذي ينتمي أغلبه للطائفة السنية والمكون التركماني في المنطقة ويشكل الشيعة معظم أفراده.