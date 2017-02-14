﻿العبادي يدعو أنصار الصدر لعدم «إشغال البلد بالتحارب الداخلي»

بغداد ـ «القدس العربي» ـ وكالات: دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس الثلاثاء، أنصار رجل الدين الشيعي والسياسي البارز مقتدى الصدر إلى عدم «إشغال البلد بالتحارب الداخلي»، فيما شارك آلاف العراقيين معظمهم من الصدريين في تشييع رمزي لضحايا الاحتجاجات الذين سقطوا على أيدي قوات الأمن السبت الماضي، خلال تظاهرة مطالبة بتعديل القانون الانتخابي.

وقال إن «أولوية الحكومة الآن هي للعمليات العسكرية لتحرير الموصل (مركز محافظة نينوى 405 كم شمال العاصمة بغداد) من داعش»، والتي انطلقت في أكتوبر/تشرين ثان الماضي.

وتابع: «أدعو المتظاهرين (أنصار الصدر) إلى عدم إشغال البلد بالتحارب الداخلي وعدم نسيان الهدف الأهم المتمثل بمحاربة داعش».

وأشار إلى أن «الحكومة تؤكد على أهمية التظاهر السلمي، لكن إرباك القوات الأمنية بهذه الطريقة يؤثر على جهد معارك تحرير المدن».

وحذر رئيس الوزراء العراقي من «وجود مندسين وجماعات تستغل التظاهرات»، دون ذكر أسمائهم أو انتماءاتهم.

وفي قضية أخرى، قال العبادي، إنه أجرى «اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب (لم يذكر موعده) الذي أكد دعمه للعراق في الحرب على داعش».

وأضاف أنه أبلغ «ترامب بأن شمول العراق بقرار حظر دخول أمريكا غير مناسب»، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي وعده «بمراجعة قرار حظر العراقيين».

وكشف رئيس الحكومة العراقية عن وجود «زيارات لمسؤولين دوليين إلى العراق تعبيراً عن دعمهم لنا حكومة وشعباً»، دون تفاصيل.

ووقّع ترامب، في 27 يناير/كانون ثان الماضي، أمرا تنفيذياً يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على مواطني سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن، غير أن القضاء أوقف العمل بالقرار مؤقتاً.

وجاء كلام العبادي بعد أن شارك آلاف العراقيين معظمهم من الصدريين في تشييع رمزي وسط بغداد، لضحايا الاحتجاجات الذين سقطوا على أيدي قوات الأمن السبت الماضي

وارتدى أغلب المشاركين في التشييع الرمزي ملابس سوداء، وحمل عدد كبير منهم أعلاما عراقية، بينما وضعت باقات ورد على أكفان رمزية لضحايا الاحتجاجات، خلال مسيرة سلمية في ساحة التحرير التي شهدت اعمال عنف السبت. وقال كيلان كاظم (22 عاما): «ما جرى كان مأساة، لكنها كانت من أجل البلد ومن اجل مكافحة الفساد».

ووقعت صدامات بين متظاهرين معظمهم من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وقوات الأمن وسط بغداد بعدما تجمع المحتجون في البداية بشكل سلمي في ساحة التحرير للمطالبة بتغيير القانون الانتخابي واستبدال اللجنة الانتخابية قبل اقتراع مجالس المحافظات المقرر في ايلول/سبتمبر.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والعيارات المطاطية على المتظاهرين عندما حاولوا كسر حاجز أقامته عند مدخل المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد.

وقال مدير مكتب الصدر في الرصافة، ابراهيم الجابري، إن سبعة متظاهرين قتلوا خلال الفوضى التي عمت المكان. وذكرت مصادر طبية أن شخصا آخر توفي متأثرا بجروحه، ليرتفع العدد إلى ثمانية قتلى.

وأعمال العنف هذه، هي الاكثر دموية أثناء تظاهرة منذ بدأت في 2015 موجة تظاهرات تطالب بتحسين الخدمات وتتهم السياسيين العراقيين بالفساد والمحسوبية.

في أجواء التوتر هذه، حذر ممثل الأمم المتحدة في العراق، يان كوبيش، من تعرض أعضاء مفوضية الانتخابات إلى أي تهديد، لكنه دعا إلى اجراء تغييرات سريعة في القانون الانتخابي.

وقال في بيان، «يتوجب تمكين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من إنجاز مهامها الدستورية بعيدا عن التدخل والترهيب، لحين استبدالها».

وحث البرلمان العراقي على «إنهاء المراجعة الجارية لقانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات».

وأضاف: «إذا ما تم اتباع مبادئ الديموقراطية وقواعد القانون، فستتم الاستجابة لرغبات الكثير من العراقيين في إدخال اصلاح عميق للعملية الانتخابية والمؤسسات».

وكان أنصار الصدر اقتحموا المنطقة الخضراء العام الماضي مرتين ودخلوا مبنى البرلمان ومكتب رئيس الوزراء.

وقال: «في بلدان العام الاخرى، تستخدم القوات الأمنية خراطيم المياه للتعامل مع المتظاهرين إذا اقتضت الحاجة، لكن في العراق استخدموا الرصاص والدخان، لذلك سقط هذا العدد من الشهداء».

وتوقفت سلسلة الاحتجاجات ضد الفساد التي قادها زعيم التيار الصدري العام الماضي مع إطلاق القوات العراقية هجوما كبيرا لاستعادة مدينة الموصل من سيطرة الجهاديين. لكن الموضوع عاد إلى الواجهة بعد ان أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي الشهر الماضي تحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات في أيلول/سبتمبر.

ويؤكد المتظاهرون ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ليست مستقلة على الاطلاق، وتشكلت من أعضاء ينتمون إلى أحزاب كبيرة مهيمنة على السلطة. وهم يطالبون كذلك بتغيير قانون الانتخابات الذي يصب في مصلحة الاحزاب الكبيرة ويغبن حق الاحزاب الصغيرة.

ومن المقرر أن تتواصل احتجاجات الصدريين في الفترة المقبلة، وفق حيدر الحلفي من مكتب مقتدى الصدر، والذي شدد في الوقت نفسه على ابقاء التظاهرات سلمية.