﻿«مجاهدي خلق» تكشف لأول مرة 14 معسكراً لتدريب الميليشيات الأجنبية في إيران

لندن ـ «القدس العربي»: لأول مرة، كشفت منظمة «مجاهدي خلق» المعارضة عن 14 معسكراً للقيادة وتدريب القوات غير الإيرانية للميليشيات الموالية لطهران على الأراضي الإيرانية، منها مقر هيئة قيادة تدريب العملاء الأجانب التابعة لـ«فيلق القدس» في الحرس الثوري.

وعرض القيادي في المنظمة، رضا جعفر زادة، خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس، في واشنطن، صوراً التقطت من خلال الأقمار الصناعية لـ14 مركزاً تابعاً للحرس الثوري موجودة في طهران والأحواز ومشهد وبندر عباس المطلة على مضيق باب السلام (هرمز).

وأوضح جعفرزادة أن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، يشرف بشكل مباشر على نشاط «هيئة قيادة تدريب العملاء الأجانب» التابعة لـ«فيلق القدس»، وأن الوحدات المختلفة التابعة لهذه الهيئة لديها علاقات واسعة مع «حزب الله» اللبناني.

وأضاف أن العميد رحيمي والعميد خسرو عروج كانا من قياديي هذه الهيئة، وأن الأخير كان قائداً لقوات الحرس الثوري في لبنان، وكانت لديه علاقات وطيدة مع قياديي «حزب الله» عماد مغنية ومصطفى بدر الدين.

وأكد أن مراكز تدريب الحرس الثوري موزعة حسب جنسيات الأفراد المشاركين في التدريب ونوع التدريب، وأنه يتم تدريب الميليشيات على الأعمال الإرهابية ومنها المتفجرات وكذلك الفنون العسكرية، مضيفاً أن «المئات من جنسيات عراقية وسورية ويمنية وأفغانية ولبنانية يتلقون التدريبات العسكرية شهرياً، وأنه يتم إرسالهم للمشاركة في الدول التي تخوض فيها إيران حروباً».

وأوضح أن هناك مجاميع أصغر حجماً ، يتلقون تدريبات على أعمال إرهابية خاصة لإرسالهم لدول لا توجد بها حروب، مثل بعض دول الخليج كالبحرين والكويت، وأن تلك المراكز زاد عددها بعد عام 2012 بشكل كبير.