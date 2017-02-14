﻿أردوغان يصل قطر ويلتقي أميرها لتعزيز العلاقات بين البلدين… والملف السوري على رأس الأولويات

الدوحة ـ «القدس العربي»: حط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رحاله في العاصمة القطرية الدوحة، أمس، في ختام جولته الخليجية التي شملت كلا من المنامة والرياض، في سياق مساعيه لترتيبّ أوراق وملفات بلاده الاستراتيجية على ضوء التحديات والتطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة والأدوار التي يسعى للعبها.

وجرت للضيف القطري مراسيم استقبال رسمية في مطار حمد الدولي، وكان في استقباله الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة. والتقى لاحقا أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعقدا جلسة مباحثات رسمية.

وتمضي العلاقات القطرية التركية قدماً على ضوء التفاهمات الثنائية بين البلدين، وتوافقهما حيال عديد القضايا الإقليمية والدولية خصوصا الملف السوري، الذي يتوافقان على مختلف تفاصيله.

وشكّل هذا الملف أحد أولويات الزيارة. واستعرض الجانبان التصورات والرؤى حوله على ضوء المستجدات الدولية، خصوصا وأن أردوغان ناقش تداعياته مع القيادة السعودية التي احتضنت عاصمتها مفاوضات الائتلاف السوري المعارض لتشكيل وفد مفاوضاتها لجلسات آستانة التي ترعاها كل من أنقرة وموسكو.

وتشهد العلاقات القطرية – التركية تكاملاً وتنسيقاً على كافة الأصعدة، وهو ما انعكس إيجاباً على حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي المثمر والبناء. وقد حققت التجارة البينية بين الدوحة وأنقرة خلال العام الماضي 2016 طفرة غير مسبوقة، إذ قفز حجم التبادل التجاري إلى أكثر من مليار و300 مليون دولار في دلالة على حجم التنسيق والرغبة في العمل المشترك بين البلدين. كما باتت تركيا واحدة من الأسواق الجاذبة للمستثمر القطري، حيث تخطت الاستثمارات القطرية حاجز المليار دولار، ويأتي هذا الرقم مدفوعاً بتدفقات من الزوار القطريين إلى تركيا وصلت نهاية عام 2016 إلى نحو 35 ألف زائر، إذ تمثل تركيا وجهة اقتصادية مهمة لدولة قطر كونها من المناطق الاستثمارية الخصبة في كافة مجالات الطاقة والنقل والسياحة والبنوك والعقارات وغيرها. وتحتل الاستثمارات القطرية في تركيا المرتبة الثانية من حيث حجمها، حيث تخطت 20 مليار دولار، ومن المتوقع أن تقفز للمركز الأول في غضون سنوات قليلة، وتتركز تلك الاستثمارات في قطاعات الزراعة والسياحة والعقار والبنوك. وشهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدوحة وأنقرة تطوراً كبيراً، إذ صعد مؤشر التعاون الاقتصادي بينهما ليتضاعف ثلاث مرات خلال فترة قصيرة، بالإضافة إلى الشركات التركية التي تعمل في قطر على تطوير البنية التحتية ومشاريع المونديال، وبلغ حجم أعمال هذه الشركات نحو 14 مليار دولار حتى نهاية عام 2016.

وشدد سالم بن مبارك آل شافي السفير القطري لدى تركيا على أهمية الزيارة التي تحمل طابعا خاصا، لأنها تأتي في إطار التشاور والتعاون والتنسيق الثنائي المستمر بين الجانبين، وأن مثل هذه الزيارات تعكس التناغم والتطابق في وجهات النظر بين البلدين الشقيقين وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الرسمية».

وأشار إلى أن اللقاءات بين الجانبين وما يتخللها من اجتماعات وتبادل لوجهات النظر دائما ما تكون على أعلى المستويات، وتجرى بشكل دوري منتظم حيث كان آخرها اللقاء الذي جمع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في إطار الاجتماع الثاني للجنة الاستراتيجية العليا نهاية السنة الماضية. وأوضح آل شافي أن هذه الزيارة تحظى بأهمية كبرى كونها تأتي في ظل التحولات الكبيرة التي تجرى على المستويين الإقليمي والدولي، لاسيما مع مجيء إدارة الرئيس دونالد ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية والتي لم تحسم استراتيجيتها تجاه التعامل مع التحديات والمخاطر المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وأضاف أن هذه الزيارة تسهم في وضع تصورات كل طرف على الطاولة لتقديم رؤية خليجية ـ تركية مشتركة تؤثّر على المجريات العامة في المنطقة، خاصة وأن الدول الخليجية إضافة إلى تركيا ذات تأثير كبير ودور متعاظم في مواجهة التحديات التي يشهدها الشرق الأوسط.

وكشف السفير القطري لدى تركيا أن هناك أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم وتعاون تم التوقيع عليها بين دولة قطر والجمهورية التركية خلال العامين الماضيين، وأن العمل مستمر لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات والاستفادة القصوى منها بما فيه مصلحة الشعبين والبلدين.

وقال أحمد ديميروك، السفير التركي في قطر، إن زيارة أردوغان على رأس وفد رفيع المستوى إلى الدوحة تمثل دفعة جديدة للعلاقات القوية والاستراتيجية بين البلدين. وأكد على رغبة بلاده في زيادة التعاون مع دول الخليج ودولة قطر بوجه خاص في جميع المجالات، لاسيما التجارية والاقتصادية إضافة إلى توحيد المواقف فيما يتعلق بالوضع في المنطقة لأنه ليس من مصلحة أحد ما يحدث في سوريا والعراق وليبيا واليمن، مشددا على أهمية تعزيز التعاون والحوار بين تركيا ودول الخليج لرفع المعاناة عن الشعوب المنكوبة، خاصة أن الجانبين لهما ثقل كبير ودور بارز في المنطقة.