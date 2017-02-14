﻿«الأمور المستعجلة» تقضي بعدم الاختصاص بسحب «قلادة النيل» من البرادعي

القاهرة ـ « القدس العربي»: قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس الثلاثاء، بعدم الاختصاص في دعوى تطالب بسحب قلادة النيل من نائب رئيس الجمهورية السابق، محمد البرادعي. وكان محام يدعي أشرف فرحات، أقام دعوى قضائية، طالب فيها بسحب قلادة النيل من البرادعي، ووقف الآثار المترتبة على منحه القلادة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مستنداً في دعواه إلى التسريبات التي نشرت على إحدى القنوات الفضائية، التي زعمت تورط البرادعي في مؤامرة ضد مصر.

وكان البرادعي، رئيس الهيئة الدولية للطاقة الذرية السابق، الحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2005، حصل على قلادة النيل من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. وتنظر هيئة مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإداري، في الثاني من مارس/ آذار المقبل، الدعوى المقامة ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي لسحب جميع الأوسمة والنياشين والميداليات التي منحها لنفسه.

وكانت دعوى قضائية أقامها محام يدعي طارق محمود حملت رقم 66995 لسنة 70 قضائية، طالبت بسحب جميع الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنواط والقلادات» التي منحها مرسي لنفسه، إبان فترة حكمه.

وذكرت الدعوى: «بتاريخ 4 ديسمبر(كانون الأول) 2012 أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أكدت فيه أن مرسي منح نفسه كل الأوسمة والنياشين والأنواط بصفته رئيسا للجمهورية، وتمثلت في قلادة النيل، قلادة الجمهورية، ووسام النيل الأكبر، وميدالية الجمهورية ووشاح النيل، ونوط الجمهورية من الدرجة الأولى، ونوط الرياضة من الدرجة الأولى ونوط الاستحقاق من الدرجة الأول، ونوط الامتياز من الدرجة الأولى، ونوط العمل من الدرجة الأولى، ونوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى».