﻿الدوحة تتحول الى ملعب كبير… قطر تحتفل باليوم الرياضي بمشاركة الشيخ تميم والأمير الوالد وكبار المسؤولين

الدوحة ـ»القدس العربي»: شارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والشيخة موزا بنت ناصر ورئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني وكبار المسؤولين والمواطنون والمقيمون في مختلف الفعاليات الرياضية التي شهدتها الدولة، والتي تقام بشكل سنوي لتحفيز أبناء المجتمع على اعتماد نظام صحي وغذائي وسلوك مثالي طوال السنة.

وانطلقت فعاليات اليوم الرياضي في نسخته السادسة، والتي تأتي استجابة للقرار الأميري باعتماد يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير/ شباط من كل عام، يوما رياضيا سنويا في بادرة غير مسبوقة تنفرد بها الدولة، وتهدف إلى التوعية بأهمية الرياضة ودورها في حياة المجتمعات وجعلها جزءا أساسيا من الحياة اليومية للفرد. وشملت الفعاليات مختلف الرياضات، منها ركوب الدراجات والسباحة وكرة القدم وكرة السلة والتنس والتايكواندو وعروض الدفاع عن النفس والكرة الطائرة الشاطئية ومسابقات رياضية مائية وأنشطة بالصالات المغطاة للأندية والاتحادات، وكذلك في منطقتي «اسباير زون» والحي الثقافي «كتارا»، في احتفالية تهدف إلى تكريس الحياة الرياضية الصحية. وشهد اليوم الرياضي لهذا العام، 151 فعالية متنوعة لأكثر من 135 جهة من مؤسسات وشركات حكومية وخاصة وأندية رياضية ومراكز شباب ومدارس وغيرها من الجهات، موزعة على مناطق متفرقة من الدولة لضمان مشاركة أكبر عدد من زوار ومرتادي تلك الأماكن واستقطاب أكبر عدد من الجمهور.

وشارك الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أطفال التوحد في فعالية ركوب الخيل التي أقامها «مركز نوماس» في مجمع لوسيل للرماية، وهي تسعى إلى تطبيق فكرة التعايش بين المصابين بهذه المشكلة والخيل، وهي أول تجربة تطبق في منطقة الشرق الأوسط. كما شارك الأطفال في الصالة المغلقة للمجمع متعتهم في ممارسة الألعاب الرياضية مثل الجري والرماية وكرة القدم وغيرها. كما شارك الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في فعاليات اليوم الرياضي للدولة. وقام بممارسة رياضة المشي في مربط الشقب، انطلاقا من اهتمامه بهذه الرياضة وتعزيز ثقافة أهمية المشي كعادة رياضية يومية بين أفراد المجتمع، وتشجيعا على ممارستها كنظام حياة. وشاركت الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة، في فعاليات مؤسسة قطر بمناسبة اليوم الرياضي للدولة، التي أقيمت بالمدينة التعليمية. وانضمتا إلى العائلات والموظفين والزّوار الذين توافدوا إلى الميدان الداخلي بالشقب للمشاركة في باقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الرياضية التي نظمّتها المؤسسة. واشتملت تلك الفعاليات على المسيرة الرياضية، وجولة للدراجات الهوائية لمسافة 40 كيلومترا، والتي انطلقت من المدينة التعليمية، في تأكيد على التزام المؤسسة بالمساهمة في بناء مجتمع محبّ للرياضة من خلال تحفيز أفراد المجتمع على تبني نمط حياة صحيّ مدى الحياة.

من جانبه شارك الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في الفعاليات التي نظمتها الوزارة في نادي قطر الرياضي وحضرها عدد من مديري الإدارات ومنتسبيها وأعداد كبيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة من المكتب التنفيذي للجمعية الخليجية للإعاقة، ومركز «آمال» لذوي الاعاقة، ومدرسة «تمكن». كما شارك رئيس مجلس الوزراء، وهو قائد قوة الأمن الداخلي «لخويا» الفعاليات التي نظمتها القوة في معسكرها وشملت منافسات رياضية وتمارين متنوعة. ودشنت قوة الأمن الداخلي «لخويا» على هامش الاحتفال، صالة رياضة جديدة متعددة الأغراض على مساحة 2500 متر مربع لتكون إضافة جديدة لقائمة المنشآت الرياضية التي تستخدم في ممارسة مختلف الألعاب الرياضية التي تتناسب مع طبيعة عمل منسوبيها، وبما يساعد على خلق كوادر تتمتع بمواصفات نموذجية.

وسبق أن دشنت «لخويا» أكبر صالة رياضية خلال احتفالات اليوم الرياضي في نسخته الأولى عام 2012، وعددا من الميادين الرياضية خلال احتفالات اليوم الرياضي في نسخته الثانية عام 2013، وصالة الالعاب البدنية لصف الضباط على هامش احتفالات اليوم الرياضي في عام 2014. وشهدت المؤسسة العامة للحي الثقافي يوماً استثنائياً بالمناسبة، حيث تحوّلت «كتارا» إلى مدينة رياضية متكاملة وقبلة للرياضة والنشاط والحركة، ضمت في أرجائها مختلف أنواع وألوان الرياضة والألعاب الحركية، وفتحت مرافقها وكورنيشها وشاطئها لاستقبال الآلاف من الكبار والصغار الذين توافدوا إليها منذ الصباح الباكر، رغم هطول الأمطار، ليزاولوا رياضاتهم المفضلة وينخرطوا في ممارسة ألعابهم المحببة، ويرسموا لوحة مفعمة بالصحة ونابضة بالحيوية.

وقال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي، بالمناسبة أن «كتارا وضعت على عاتقها مهمة الترويج لثقافة ممارسة الرياضة وأهميتها في صحة الانسان النفسية والبدنية، وتماشيا مع رؤية الدولة وسياستها في هذا المجال». وأكد أن «كتارا» لا تكتفي فقط بمجرد تقديم العروض الرياضية وإنما إشراك الجمهور والحرص على تفاعله لتضمن بذلك استمراره في هذه الممارسة الرياضية كسلوك يومي.