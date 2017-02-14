﻿الحريري في ذكرى استشهاد والده يرفض اتهامه بالتنازل عن الثوابت ولا يتصادم مع «حزب الله» ويتحدث عن شجاعة القرار بانتخاب عون

بيروت- «القدس العربي»: تحت شعار « 12 مرة 14 شباط…حلمك المستقبل»، أحيا لبنان امس الذكرى الـ 12 لإغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بمشهد سياسي جامع إختلف شكلاً ومضموناً عن الذكرى ال 11 وحرص فيه رئيس الحكومة سعد الحريري على تجنب الرد على موقف رئيس الجمهورية ميشال عون من سلاح حزب الله المكمّل لسلاح الدولة، وإكتفى بالقول «لا يجوز أن تعلو أي مرجعية على مرجعية الدولة وما يحمي البلد هو الاجماع حول الدولة ونعيش بالأمن والإستقرار بفضل بطولات جيشنا وقوانا الأمنية».

في الشكل دخل رئيس تيار المستقبل سعد الحريري مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي كان تعرّض في العام الفائت لمزحة ثقيلة من قبل الحريري على خلفية المصالحة بينه وبين رئيس التيار الوطني الحر العماد ميشال عون حيث قال له « يا حكيم لو تمّت هذه المصالحة منذ زمن بعيد كم كنت وفّرت على المسيحيين وعلى لبنان !».

في الشكل ايضاً أرسل الرئيس عون الذي كان في زيارة للاردن ممثلاً عنه هو وزير العدل سليم جريصاتي الذي كان قدّم مطالعة دستورية ضد المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الحريري. فيما غاب ممثل رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية الذي كان في السنة الفائتة في مقدمة الحضور بعد ترشيح الحريري له.

في المضمون خفّف الحريري من لهجته ضد حزب الله الذي بات شريكاً في حكومته بعدما سأل العام الفائت « هل نحن أمام أحزابٍ تعمل لله، أم أمام أحزابٍ تعمل للفتنة؟»، مشدداً على « اننا عرب ولن يكون لبنان تحت أي ظرفٍ من الظروف ولايةً إيرانية».

وكان إحياء ذكرى 14 شباط بدأ ظهراً مع زيارة رئيس الحكومة ضريح والده حيث قرأ الفاتحة عن روحه. وتزامناً مع وصول الحريري إلى الضريح تمت اضاءة الشعلة في مكان اغتيال رفيق الحريري في وسط بيروت.

وبعد الظهر أقيم الاحتفال المركزي في البيال حيث أعلن الرئيس سعد الحريري « ان والده رفيق الحريري ليس اسماً للاستخدام في عمليات الثأر السياسي ولن يكون اسماً لتبديد الثقة وحشد الضغائن والكراهيات بين اللبنانيين ».

وقال « لم ولن نساوم على الحق او الثوابت ومنها المحكمة الدولية ونظرتنا لنظام الاسد والسلاح غير الشرعي وتورط حزب الله في سوريا «، مشدداً على « ان العدالة آتية وهي وعد الله وعهدكم إلى رفيق الحريري وكل شهداء لبنان ».

ولفت في رد ضمني على من يتهمه بتغيير الموقف والتنازل عن الثوابت إلى « ان شجاعة قرارنا بإنتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون هو الذي تغير في الاشهر الاخيرة، ومن يدعونا للصدام أقول له «غلطان بالعنوان»، ومن يتهمنا بالتنازل عن الثوابت اقول له ايضاً «غلطان بالعنوان «.

وشدد على « اننا لسنا جمعية خيرية سياسية تقدم التضحيات مجاناً على حساب تيار المستقبل»، مؤكداً « اننا حريصون على التوصل إلى قانون انتخاب جديد لا يشكل حالة عزل وقهر لحلفائنا في السراء والضراء».

واضاف « اننا أم الصبي طالما أن هذا يعني حماية الحياة المشتركة بين اللبنانيين، ولكن لسنا أم الصبي بمعنى التنازل عن حقوقنا الوطنية»، مشيراً إلى « اننا نطالب بكوتا للمرأة ولن نقبل بأن لا يكون محل لها في النظام الديمقراطي ».

ودعا الحريري « إلى التوصل لقانون انتخاب جديد لا يشكل عازلاً لأي من مكونات العيش المشترك وسنذهب إلى صناديق الاقتراع تحت اي قانون يقره مجلس النواب «.

وشدد على « ان لبنان لن يكون جزءاً من اي محور في مواجهة اشقائه العرب، ولن نسمح ان يكون لبنان ساحة للتضارب بين الآخرين»، مؤكداً « اننا لا نستدعي الخصومة مع أحد لكننا بالتأكيد جزء لا يتجزأ من العالم العربي ومعنيون بحماية المصالح العربية والدفاع عنها»، معتبراً «ان اللبنانيين لن يسمحوا بتسليم قرارهم للمحاور الخارجية «.واكد اننا لن نفرط بلبنان ولن نساوم عليه ولن نسمح لأحد بخطفه، ومستمرون بمشروع رفيق الحريري في مصالحة اللبنانيين ولو قالوا لنا عند كل مفرق ان ذلك مستحـيل».

ولفت إلى « اننا نرفض الثأر ولا نريد الا العدالة ونجحنا بالمصالحة بين العدالة والمصالحة الوطنية، ولم ننجرّ في 7 ايار للعنف وردينا في صناديق الاقتراع» .

وقال « عندما بدأ الإرهاب الداعشي يضرب العالم وبدأ العالم يربط بين الإسلام والارهاب قلنا إن المصالحة ليست مستحيلة»، معتبراً « ان لبنان يعيش بما يشبه المعجزة بينما محيطه يغرق بالدم «، ولافتاً إلى « اننا نعيش بالأمن والإستقرار بفضل بطولات جيشنا وقوانا الأمنية».

من ناحيته، فإن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الذي غاب عن مهرجان البيال غرّد على حسابه على «تويتر» مستذكراً الحريري الاب، حيث نشر له صورة وأرفقها بكلمة: «اشتقنالك» مع قلوب حمراء.