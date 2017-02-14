﻿القوى المشاركة في تظاهرات بغداد: تحالفات جديدة أم تعاون مرحلي؟

بغداد ـ «القدس العربي»: حظيت مشاركة قوى التيار المدني وائتلاف «الوطنية»، في التظاهرة الأخيرة التي شهدتها بغداد، للمطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها، باهتمام الشارع العراقي والمراقبين، لناحية فهم ابعاد العلاقة بين القوى المشاركة وانعكاسها على تركيبة التحالفات القائمة

وأجرت «القدس العربي» استطلاعا مع بعض قادة الحركات والقوى المشاركة في التظاهرة لمعرفة مواقفهم بهذا الصدد.

ومن جانب ائتلاف «الوطنية»، الذي يقوده إياد علاوي، الذي شارك في التظاهرات الاخيرة، قال النائب حسن شويرد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية لـ«القدس العربي»، إن «موقفنا هو التواجد في التظاهرات، اينما وجدت، للتعبير عن رؤيتنا لأن مطالب الناس مشروعة، وواجبنا الوقوف معها».

وأوضح شويرد، القيادي في ائتلاف «الوطنية»، أن «تدهور أوضاع البلد ووصولنا إلى الوضع الحالي، جعلنا نذهب بعيداً عن السرطان الذي ذبح العراق منذ 2003 وهو المحاصصة».

وأضاف أن «الحكومة أسيرة هذه المحاصصة ولا تستطيع أن تخرج منها أبداً، ورئيس الحكومة حيدر العبادي عجز أن يخرج من هذه المحاصصة. التسمية الاخيرة للوزراء الأمنيين أكبر دليل على تجسيد المحاصصة بشكل واضح».

وشدد على أن «الوطنية»، «ستكون قريبة من أي كتلة تعمل على عبور الطائفية بنوايا صادقة وواضحة، وإذا لم نتحالف معها قبل الانتخابات فسيكونون قريبا منا بعدها».

واستدرك: «لا أعني بذلك التحالف مع الحركات التي اخذت تتكلم الآن عن عبور الطائفية من السنة والشيعة وهي التي كانت رسختها وعملت على تمزيق البنية والنسيج العراقي. هم يدعون الآن لعبور الطائفية بعد لأنهم فشلوا بامتياز. ظلوا يتحدثون عن الاصلاحات وهي هواء في شبك ولم يبق من عمر الحكومة إلا عام واحد».

وأكد شويرد أن «رؤية القوى السياسية يجب أن تكون وفق وعود فيها صدق نوايا وحكمة سياسية تكون قادرة على جذب الجمهور لأنها السند القوي للحكومة، وهو ما لا يحصل في الواقع، حيث لا امن ولا استقرار ولا خدمات».

وأشار إلى أن «الشارع ما عاد جمهورا عاديا بل أصبح جمهور النخبة الذي لديه مطالب يصر عليها، وبالتالي فلا يمكن خداع الجمهور بوعود بسيطة لنجعله يترك حقوقه».

من جهته، علي الرفيعي، رئيس كتلة التيار المدني الديمقراطي، فأكد لـ«القدس العربي» أن «التظاهرات الداعية للاصلاحات في العراق بدأها التيار المدني.

التظاهرات الأخيرة التي شارك فيها التيار الصدري، للمطالبة بتغيير المفوضية الانتخابات وقانونها، جماعتنا موجودون فيها كما في كل التظاهرات السابقة».

وذكر الرفيعي، الذي تملك حركته بعض النواب في البرلمان، بأن «مشاركة التيار المدني مع التيار الصدري في التظاهرات، ليست أول مرة يلتقيان فيها ضمن تظاهرات ساحة التحرير، ولكنها لم تصل إلى مفهوم التحالف السياسي بمفهوم التحالفات كما في الاتحاد الوطني واتحاد القوى، ولكن هناك مشتركات نتفق عليها مع التيار الصدري أو مع غيره، لنعبر من خلالها عن رأينا واهتمامنا بمطالب الجماهير».

وأكد «استمرار التعاون والتنسيق في التظاهرات المستقبلية أيضا، والتي لم تتوقف منذ أول تظاهرة اصلاحية في 25 شباط/ فبراير، في عهد حكومة نوري المالكي السابقة والتي تم قمعها آنذاك، والآن، تجري الاستعدادات لإحياء تلك الذكرى عبر فعاليات مختلفة»، داعياً كل من «يحرص على مصلحة الشعب أن يساهم فيها».

وأوضح أن «التيار المدني لا يمثل كل المدنيين في العراق، بل هناك الكثير من التوجه المدني الذي يسود في الشارع العراقي حاليا، وهناك الكثير من المواطنين المستقلين الذين يحضرون إلى ساحة التحرير ويشاركون في التظاهر تأييدا للمطالبة بالإصلاحات، وهم ليسوا ضمن التيار المدني».

وعن احتمال تبلور التنسيق بين التيارين المدني والصدري مستقبلاً، قال الرفيعي: «لا بد من وجود تحالفات في الانتخابات بل أصبحت ضرورية لأن القوى المدنية الآن مشتتة، بينما قوى وأحزاب السلطة تجمع قواتها وأعوانها استعدادا للانتخابات القادمة، وبالتالي فلا يجوز للناس المدنيين أن يكونوا بعيدين عن بعضهم، مع ضرورة الابتعاد عن الحساسيات والذاتية في هذه الأمور».

موقف التيار الصدري، عبر عنه، النائب عن كتلة الاحرار الصدرية، إياد الشمري، مشيراً إلى أن «كتلته تسعى لتكوين كتلة عابرة للطائفية تأخذ البلد إلى بر الأمان بعيدا عن الكتل الطائفية التي تسيطر على العراق وأوصلته إلى الوضع المتدهور الحالي والتي لا تهتم للدماء التي سالت في ساحة التحرير».

وأشار إلى أن «مطالبة المتظاهرين بتغيير مفوضية الانتخابات، يأتي للايمان بأن المفوضية عندما تكون مستقلة عن تأثير الاحزاب تأتي ببرلمان مستقل وعملية ديمقراطية ناجحة وبعيدة عن المحاصصة السياسية» منوهاً إلى أن «كتلته تعول على التحالفات لتحقيق مشروعها الإصلاحي».

وتابع: «هناك ضمانات شعبية للحريات والحقوق، وهي أقوى وأكثر اثرا من الضمانات القانونية لمواجهة طغيان السلطة المستبدة، ودور الافراد له أثر كبير في هذا المجال».

وأضاف: «التيار الصدري يسعى في كل الاتجاهات ويوسع رقعة تحركاته ومنها اللجوء إلى الشارع والقوى والكتل الوطنية المؤمنة بعبور الطائفية وحتى الأمم المتحدة لتحقيق الاصلاح المنشود».

وعبر الكثير من العراقيين والمتابعين، عن اعتقادهم بأن التيار الصدري قد لجأ إلى الزج بعناصره وتأثيره في الشارع الشيعي، لتعزيز موقعه السياسي من خلال دعم التظاهرات الشعبية المطالبة بالإصلاحات التي بدأتها الحركات والتيارات المدنية.

كما يعتبر الكثيرون أن التيار الصدري استفاد من القاعدة الشعبية الواسعة التي يتمتع بها، من أجل تحريك الشارع للضغط على الحكومة والقوى السياسية الكبيرة، لإجبارها على تقديم التنازلات وتغيير اسلوب ادارتها للبلد. ما يعني أن اللجوء إلى الشارع هو تعزيز لرسالة زعيم التيار مقتدى الصدر التي وجهها إلى قيادة التحالف الوطني (الشيعي) مؤخراً، والتي دعا فيها إلى تغيير قيادات التحالف وآليات عمله بشكل جذري.

وفي المقابل تجد القوى والحركات كالتيار المدني، وائتلاف الوطنية، بقيادة إياد علاوي، في التيار الصدري ذي القاعدة الجماهيرية الواسعة، حليفا قويا يدعم تحركاتهم لتحقيق الاصلاح، في ضوء عجز الحكومة عن تحقيق الاصلاحات بسبب ضغوط الكتل والاحزاب السياسية الكبيرة المهيمنة على السلطة وعدم اهتمامها بتغيير الواقع المزري الحالي في العراق.

وتجدد التظاهرات المطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات، أمس، بدعوة من التيار الصدري، في وقت شدد فيه سعد الحديثي، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي، على عدم تجاوز الأماكن المحددة للتظاهر، منوها إلى أن الحكومة مع حق التظاهر السلمي الذي يتسم بالنظام والقانون، ويضمن عدم الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، وعلى ممتلكات المواطنين ويضمن سلامة الأمن العام في البلاد، ولكن في حال وجود أشخاص بين المتظاهرين يلجأون إلى الاحتكاك مع العناصر الأمنية ويحملون السلاح، فإن مسؤولية الحكومة والأجهزة الأمنية هي فرض النظام وبسط القانون».

وأضاف أن «هناك أماكن محددة للتظاهر لا يمكن تجاوزها لأن ذلك يخل بالأمن العام، واليوم العراق في حالة حرب ضد الإرهاب، وبالتالي لا نريد أن نخلق حالة من الفوضى داخل المدن، وانطلاقاً من هذا الموقف تتعامل الحكومة مع هذا الموضوع بمسؤولية عالية».