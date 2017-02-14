﻿أتلتيكو مدريد يمدد عقد الغاني بارتي حتى 2022

مدريد – الأناضول: أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني تمديد عقد الغاني توماس بارتي لثلاثة مواسم أخرى، ليستمر في الفريق حتى 2022. ويعد بارتي أحد الأعمدة الأساسية في المنتخب الغاني، حيث قاده للمربع الذهبي لكأس الأمم الإفريقية التي أقيمت مؤخرا بالغابون، واحتل المركز الرابع. ويحتل أتلتيكو المركز الرابع في الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة، بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

غلاطة سراي التركي يفسخ عقد مدربه الهولندي ريكرينك

اسطنبول – الأناضول: أعلن دورسون أوزبك رئيس نادي غلاطة سراي التركي، فسخ عقد المدرب الهولندي يان أولد ريكرينك، بعد أقل من عام من توليه المسؤولية، لسوء النتائج. وقال أوزبك: «أجريت اتصالا عبر الهاتف مع المدرب الهولندي، وأبلغته بإنهاء التعاقد معه». وردا على تعاقد غلاطة مع المدرب الكرواتي إيفور تودور، قال أوزبك: «لم نتعاقد بعد مع تودور‎، لكن دعوني أؤكد أن جميع أعضاء مجلس الإدارة أعلنوا دعمهم الكامل له». وأضاف أن غلاطة سيبدأ اتصالاته مع نادي كارابوك سبور الذي يدربه تودور، لضم المدرب الكرواتي. وجاءت إقالة المدرب الهولندي بعد الهزيمة المفاجئة من قيصري سبور في الدوري التركي، حيث يحتل حالياً المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق خمس نقاط خلف بشكتاش المتصدر، بعد مرور 20 مباراة. وقاد المدرب الهولندي غلاطة للفوز بكأس تركيا العام الماضي على حساب غريمه فناربخشه، كما حقق لقب السوبر على حساب بطل الدوري بشكتاش.

ليل الفرنسي يتعاقد مع المدرب باسي

باريس – الأناضول: أعلن ليل الفرنسي، التعاقد مع المدرب فرانك باسي، خلفا للمدرب المؤقت باتريك كولوت، الذي تولى المهمة بدلًا من فريدريك أنتونيتي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. ويتولى باسي (50 عاما) مسؤولية تدريب الفريق بعدما قاد مارسيليا نهاية موسم 2015-2016 وبداية 2016-2017، وحقق معه 5 انتصارات، ومني بـ5 هزائم. وبعد مرور 25 جولة، يحتل ليل المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة.

الدراج الأمريكي أرمسترونغ يواجه دعوى تعويض بـ100مليون دولار!

برلين – د ب أ: فشلت محاولات بطل الدراجات الأمريكي لانس أرمسترونغ، بطل سباق «تور دي فرانس» السابق، في منع الحكومة الأمريكية من رفع دعوى تعويض ضده بقيمة 100 مليون دولار. وسمح قاض فيدرالي بمثول أرمسترونغ أمام المحكمة بعد سبعة أعوام من رفع الدعوى القضائية من زميله السابق فلويد لانديس. وانضمت الحكومة الأمريكية إلى الدعوى القضائية في 2013 بعد اعتراف أرمسترونغ علنا بتعاطي محفزات الأداء المحظورة في طريقه للفوز بلقب سباق فرنسا الدولي للدراجات سبع مرات. وجرد من ألقابه في وقت لاحق مع حرمانه من المشاركة في سباقات الدراجات. واتهمت وزارة العدل الأمريكية، أرمسترونغ بأنه خدع الحكومة من خلال حصوله على ملايين الدولارات من خدمة البريد الأمريكي بموجب عقد رعاية حصل عليه، من خلال إخفاء تورطه في تعاطي المنشطات.

إيقاف لاعب القوى المصري عبدالرحمن عامين بسبب المنشطات!

القاهرة – الأناضول: أعلنت المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، إيقاف لاعب رمي الرمح المصري إيهاب عبدالرحمن، عامين لثبوت تعاطيه منشطات وعقاقير غير مسموح بها. وبلغ اللاعب عن طريق الاتحاد المصري بقرار إيقافه، وهو ما أكده وليد عطا رئيس اتحاد اللعبة المحلي. وفي تعليقه على قرار الإيقاف قال عبدالرحمن عبر «فيسبوك»: «لم أتفاجأ، فعندما يكون الخصم هو الحكم فعليك أن تتوقع أي شيء». وأضاف: «سأتقدم بطلب استئناف إلى المحكمة الدولية الرياضية (كاس) فور صدور حيثيات القرار، وأؤكد أنني لم ولن أتعاطى أي منشطات طوال مسيرتي». وختم بيانه: «سأقاتل من أجل إثبات حقي، فلا يوجد أسمى من الشرف الرياضي لأي لاعب، ولا أجد إلا أن أشكر كل من يساندني». وأثبتت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تعاطي عبدالرحمن هرمون «التستوستيرون» المحظور.

الاسباني ماكيدا مدربا للاتحاد السكندري للمرة الثانية

القاهرة – الأناضول: أعلن الاتحاد السكندري المصري التعاقد مع المدرب الإسباني خوان ماكيدا، خلفا لمختار مختار الذي أعلن استقالته أمس. وقال النادي أنه وافق علي الانفصال عن المدرب مختار بالتراضي متمنياً له كل التوفيق خلال الفترة المقبلة. وأضاف، أنه تم التوصل لاتفاق مع الإسباني ماكيدا ليتولى تدريب الفريق بداية من اليوم، بدون الإفصاح عن المقابل المادي للمدرب الجديد، ليقود الفريق بداية من مباراة وادي دجلة بالجولة التاسعة عشرة للدوري المحلي. وتعد هذه الولاية هي الثانية للمدرب الإسباني مع زعيم الثغر، بعد فترة أولى لم تكن ناجحة عام 2012، انتهت بسبب تأخر مستحقات المدرب، كما سبق له وأن قاد المصري البورسعيدي، كما كانت له تجربة بالدوري السعودي مع الفتح والشعلة. ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع في الدوري المصري برصيد 23 نقطة، ويتصدر الأهلي برصيد 45 نقطة.