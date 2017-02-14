﻿بطولة قطر: الأسترالية ستوسور تعبر إلى الدور الثاني

الدوحة – د ب أ: استهلت الأسترالية سمانتا ستوسور مسيرتها في بطولة قطر المفتوحة للتنس بالفوز على اناستاسيا سيفاستوفا من لاتفيا 7/5 و6/4 في الدور الأول.

وواجهت ستوسور (32 عاما) المصنفة 21 على العالم بعض العناء في المجموعة الأولى حيث تقدمت 4/1، لكن سيفاستوفا نجحت في إدراك التعادل 4/4 قبل أن تحسم اللاعبة الأسترالية المجموعة لصالحها في النهاية. وتقدمت ستوسور 4/3 في المجموعة الثانية، لكن المباراة توقفت لنحو ساعتين، ثم احتاجت اللاعبة الأسترالية إلى 11 دقيقة فقط بعد انتهاء التوقف لتحقيق الفوز.

بطولة الأرجنتين: ماير يستهل مشواره في الموسم بفوز صعب

بوينس آيريس – د ب أ: استهل لاعب التنس الأرجنتيني ليوناردو ماير مشواره في أول مشاركة رسمية له هذا الموسم في منافسات الفردي بفوز صعب على البرتغالي جستو إلياس 4/6 و6/4 و6/4 في افتتاح منافسات الدور الأول من بطولة الأرجنتين المفتوحة.

وتشهد البطولة مشاركة تسعة لاعبين من الأرجنتين، ويتصدر تصنيفها النجم الياباني كي نيشيكوري المصنف الخامس على العالم. وكانت المشاركة الرسمية السابقة لماير هذا الموسم، في منافسات الزوجي ببطولة كأس ديفيز لفرق التنس. كذلك صعد مواطنه فيدريكو ديلبونيس إلى الدور الثاني بفوزه على الفرنسي ستيفان روبير 6/3 و6/1، وسيلتقي في مباراته المقبلة مع الفائز في مباراة الدور الأول المقررة بين الأرجنتيني هوراسيو زيبالوس والبرتغالي جواو سوزا.

بطولة روتردام: الألماني كولشرايبر يتأهل إلى الدور الثاني

روتردام – د ب أ: استهل لاعب التنس الألماني المخضرم فيليب كولشرايبر مسيرته في بطولة روتردام بفوز ثمين 7/5 و6/2 على الفرنسي لوكاس بويل في الدور الأول.

وتأهل كولشرايبر (33 عاما) إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) ليلتقي الفائز من المباراة بين السلوفاكي مارتن كليزان حامل اللقب والأسباني فيرناندو فيرداسكو. واحتاج كولشرايبر إلى ساعة واحدة و12 دقيقة ليتغلب على منافسه الفرنسي. وكان كولشرايبر اعتذر عن عدم المشاركة في بطولة غرانتي كوزا صوفيا التي أقيمت في الأيام الماضية بسبب إصابة عضلية في الظهر.

بطولة ممفيس: صدمة مبكرة للجنوب افريقي أندرسون!

ممفيس (الولايات المتحدة) – د ب أ: صعد البوسني غومر دامر إلى الدور الثاني لبطولة ممفيس المفتوحة للتنس بعدما وجه صدمة للجنوب أفريقي كيفن أندرسون، الذي وصل إلى النهائي من قبل، وتغلب عليه 6/7 و7/6 و6/4 في الدور الأول.

وحقق دامر، المصنف 86 على العالم، الانتصار الأول له هذا الموسم على مستوى البطولات التابعة لرابطة لاعبي التنس المحترفين، بعدما تلقى ثلاث هزائم متتالية. واحتاج دامر إلى ساعتين و38 دقيقة للتغلب على أندرسون والصعود إلى الدور الثاني حيث يلتقي الفائز في مباراة الدور الأول بين البلجيكي ستيف دارسيس والمولدوفي رادو ألبوت. أما أندرسون، الذي وصل إلى النهائي في آخر مشاركة له ببطولة ممفيس قبل عامين، وخسر حينذاك أمام الياباني كى نيشيكوري، فخسر أول مباراة له في الموسم بعد العودة من إصابته. وصعد الأمريكي ريلي أوبلكا إلى الدور الثاني بالفوز على مواطنه جاريد دونالدسون 6/1 و7/5، كما حول الأمريكي الآخر دونالد يانغ تأخره بمجموعة أمام الفرنسي أدريان مانارينو إلى الفوز 3/6 و7/5 و7/6 بعد أن افتتحت منافسات الدور الأول مساء الاثنين بفوز الياباني يوشيتو نيشوكا على الأسباني غييرمو غارسيا لوبيز 6/4 و6/4 .