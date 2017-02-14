﻿فورمولا ـ 1: روزبيرغ: لن أتدخل في صراعات فريق مرسيدس!

موناكو – د ب أ: أكد الألماني نيكو روزبيرغ، حامل لقب بطولة العالم لسباقات الجائزة الكبرى فورمولا-1، أنه لن يتدخل في الصراع الجديد في فريق مرسيدس بين زميله السابق البريطاني لويس هاميلتون والفنلندي فالتيري بوتاس، متعهدا بعدم كشف أسرار السائق البريطاني.

وقال روزبيرغ: «سأكون محايدا للغاية». وكان بوتاس، الذي انضم لفريق مرسيدس هذا الموسم خلفا لروزبيرغ، طلب في وقت سابق التحدث مع السائق الألماني. وأعرب روزبيرغ عن استعداده لمساعدة بوتاس، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لن يتطرق إلى أسرار هاميلتون، غريمه التاريخي السابق. وأضاف روزبيرغ: «لن أكشف أسرار لويس». وسيستمر السائق الألماني السابق، الذي أعلن اعتزاله بعد أيام قليلة من حصوله على لقبه الأول في فورمولا-1 العام الماضي، في العمل مع فريق مرسيدس، بعد أن اختيرا سفيرا له خلال موسم 2017. وزار بوتاس مقر فريق مرسيدس بمدينة شتوتغارت الألمانية وقام بجولة داخل متحف شركة «مرسيدس ـ بنز».