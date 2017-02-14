﻿الدوري الأرجنتيني: الحكومة تدفع تعويضات الى الأندية للتعجيل ببدء البطولة

بوينس آيريس – د ب أ: توصلت الحكومة الأرجنتينية لاتفاق مع أندية كرة القدم حول الشروط الواجب توافرها لتنفيذ التعاقد الخاص بالبث التليفزيوني لمباريات الدوري المحلي بقسميه الأول والثاني، والذي من شأنه أن يعجل ببدء البطولة، التي من المقرر أن تنطلق في الثالث من أذار/ مارس المقبل.

وقال رئيس نادي لانوس، نيكولاس روسو، عقب انتهاء اجتماع ممثلي الأندية مع المسؤولين في الحكومة الأرجنتينية: «نستطيع أن نقول أنه أصبح هناك اتفاق شامل، نحن نعمل من أجل انطلاق البطولة في أقرب وقت ممكن». وأشار إلى أن الحكومة الأرجنتينية ستدفع 350 مليون بيزو (34 مليون دولار) للأندية كتعويضات عن قيامها بإلغاء برنامج «كرة قدم للجميع»، الذي كان يتولى منذ 2009 بث مباريات القسم الأول والثاني من الدوري الأرجنتيني عن طريق أموال الخزانة العامة. وكان من المفترض أن ينتهي برنامج «كرة قدم للجميع» في 2019، قبل أن تقرر الحكومة إلغائه بقرار منفرد في نهاية العام الماضي. ويعتبر البث التليفزيوني للمباريات مصدر الدخل الرئيسي للأندية الأرجنتينية، التي بدأت، على خلفية قرار الحكومة بإلغاء البرنامج المذكور، مفاوضات مع قنوات تليفزيونية عالمية، كما قررت إرجاء انطلاق بطولة الدوري المحلي.