﻿الدوري الإيطالي: ميلان ينتزع نقطة ثمينة من لاتسيو

روما – د ب أ: انتزع ميلان نقطة ثمينة من مضيفه لاتسيو بعد أن تعادلا 1/1 في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي. وتقدم لاتسيو بهدف سجله لوكاس بيليا من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يسجل خيسوس فيرنانديز (سوسو) هدف التعادل لميلان قبل خمس دقائق من نهاية المباراة. ورفع لاتسيو رصيده إلى 44 نقطة في المركز السادس بفارق ثلاث نقاط عن ميلان صاحب المركز السابع. وكان ميلان فاز على لاتسيو في مباراة الدور الاول بهدفين نظيفين. يشار إلى أن هذا التعادل هو الخامس لميلان هذا الموسم مقابل الفوز في 12 مباراة والخسارة في سبع، في حين أن التعادل هو الخامس أيضا للاتسيو هذا الموسم مقابل الفوز في 13 مباراة والخسارة في ست.