﻿الدوري الاسباني: إيبار يكتسح غرناطة برباعية

مدريد – د ب أ: اكتسح إيبار ضيفه غرناطة 4/صفر في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني. وسجل أهداف إيبار أدريان غونزاليس من ركلة جزاء في الدقيقة 11 وسيرجي اينريش في الدقيقة 39 وإيفان راميس في الدقيقة 52 وبيدرو ليون سانشيز في الدقيقة 62. ورفع إيبار رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد غرناطة عند 13 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير. يشار إلى أن هذا الفوز هو العاشر لإيبار هذا الموسم مقابل الخسارة في سبع مباريات والتعادل في خمس، في حين أن هذه الهزيمة هي الثالثة عشرة لغرناطة هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في سبع.