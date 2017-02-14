﻿الدوري الإنكليزي: مانشستر سيتي يفوز على بورنموث ويقلص الفارق مع تشلسي المتصدر

لندن – رويترز: تقدم مانشستر سيتي إلى المركز الثاني في الدوري الإنكليزي بعدما فاز 2-صفر على بورنموث المتعثر.

وسجل رحيم ستيرلنغ الهدف الأول في الدقيقة 29 وجاء الهدف الثاني بعدما أرسل تمريرة قابلها البديل سيرجيو أغويرو ولمست قدم تيرون مينغز مدافع بورنموث قبل أن تدخل المرمى بالدقيقة 69. وجلس أغويرو مجددا على مقاعد البدلاء وسط تكهنات حول مستقبله الموسم المقبل، إذ دفع المدرب بيب غوارديولا بالبرازيلي غابرييل جيسوس في التشكيلة الأساسية. لكن بعد إصابة جيسوس، المتألق منذ انضمامه للسيتي الشهر الماضي، في كاحله، في بداية المباراة اشترك أغويرو ونجح المهاجم الأرجنتيني في مساعدة السيتي على حسم اللقاء. وبات السيتي على بعد ثماني نقاط من تشلسي المتصدر وأنعش آماله في المنافسة على اللقب. ويملك السيتي 52 نقطة من 25 مباراة، ويتقدم بنقطتين على توتنهام وأرسنال وثلاث نقاط على ليفربول وأربع نقاط عن جاره يونايتد. واعتقد بورنموث أنه أدرك التعادل 1-1 في الشوط الأول عندما وضع جوش كينغ الكرة في المرمى بعد هدف ستيرلنغ لكن الحكم ألغى الهدف بداعي أن اللاعب ارتكب خطأ ضد المدافع جون ستونز قبل التسجيل. وبقي بورنموث بلا فوز في الدوري خلال 2017 وتجمد رصيده عند 26 نقطة بالمركز 14 واقترب من منطقة الهبوط. وحاول بورنموث إنهاء سلسلة من ست مباريات بلا فوز في كل المسابقات، وضغط مبكرا على السيتي واضطر الفريق الزائر لإرسال تمريرات عالية من الدفاع في بداية اللقاء. ومع قرب مرور نصف ساعة على البداية توغل جوردان آيب ناحية اليمين بعدما تبادل الكرة مع جاك ويلشير وسدد كرة منخفضة لكن الأرجنتيني ويلي كاباييرو حارس سيتي أنقذها بقدمه اليمنى. وفي الهجمة التالية جاء الهدف الأول بعدما أرسل ليروي ساني كرة من ناحية اليسار واصطدمت بقدم ستيف كوك مدافع بورنموث ووصلت إلى ستيرلنغ الذي سددها من مدى قريب في المرمى. وحافظ بورنموث على حماسه في الشوط الثاني وجعل الأمور أكثر صعوبة على السيتي الذي تدخل حارسه كاباييرو مجددا وأنقذ فرصة خطيرة من هاري أرتر. لكن السيتي كان الفريق الأكثر خطورة واستحواذا على الكرة. وبعد الهدف الثاني المهم للسيتي كاد ساني أن يجعل النتيجة 3-صفر بعدما تقدم من ناحية اليسار وسدد كرة قوية في العارضة ثم سنحت له فرصة أخرى من ناحية اليمين لكنه وضع الكرة بجوار القائم مباشرة.