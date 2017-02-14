﻿مودريتش: أشكر الرب أن مارادونا لا يلعب اليوم!

مدريد – د ب أ: علق النجم الكرواتي لوكا مودريتش، نجم وسط ريال مدريد، بشكل ساخر على حضور الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا لمباراة النادي الملكي أمام نابولي في ملعب «سانتياغو بيرنابيو» اليوم في دوري أبطال أوروبا، حيث قال: «أشكر الرب أنه لا يلعب».

وقال مودريتش: «إنه اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم، إنه شخص رائع وأحد أفضل اللاعبين، رأيته في حفل الفيفا لتوزيع جوائز الأفضل، نحن سعداء بوجوده في البيرنابيو، أشكر الرب أنه لا يلعب، ولذلك فإننا سعداء». وحذر مودريتش من خطورة النادي الإيطالي قائلا: «إنه فريق كبير ويؤدي بشكل جيد في وسط الملعب وفي المناطق الهجومية أيضا، من المؤكد أن الصراع في وسط الملعب سيكون مريرا، لكن الشيء المهم لنا هو الدخول إلى المباراة بقوة واللعب بشكل جيد، أتمنى أن تكون مباراة جيدة وأن نحقق النتيجة المرجوة». ويرى أن التحلي بالمشاعر الإيجابية من بداية المباراة سيكون مفتاح الفوز، لأن الفريق الإيطالي، على حد قوله، يمر بفترة تألق، ويؤدي بشكل جيد للغاية. وتابع: «نخوض المباراة على ملعبنا ونرغب في الدخول إلى المباراة بقوة منذ البداية، نريد أن ندلل على أننا نتمتع بحالة جيدة». ويتوقع مودريتش أن تمتلئ جنبات الملعب بأنصار ريال مدريد، بعد عدة مباريات أظهرت فيها الجماهير عدم رضاها عن مستوى الفريق». وختم قائلا: «إنها بطولة مختلفة لجميع أنصار ريال مدريد، ونأمل في أن نحظى بأجواء جيدة وبمساندة الجماهير من البداية».