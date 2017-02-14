﻿نابولي يتسلح بالجرأة والسرعة في مواجهة الريال… وأرسنال يسعى إلى فك العقدة أمام البايرن

عواصم – د ب أ: عندما يحل نابولي ضيفا على ريال مدريد اليوم في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، سيعتمد الفريق الإيطالي بشكل أساسي على الجرأة والسرعة أملا في الإطاحة بحامل اللقب والصعود للمرة الأولى في تاريخه إلى دور الثمانية بالبطولة الأوروبية.

ويتمتع نابولي بمعنويات عالية بعدما قدم خلال الفترة الماضية مجموعة من العروض القوية والنتائج الكبيرة في المنافسات المحلية، حيث يحتل المركز الثالث في الدوري الإيطالي ويعد هجومه الأقوى بين فرق المسابقة حيث سجل لاعبوه 57 هدفا حتى الآن بالدوري. وبدت الديناميكية من بين أبرز نقاط القوة لدى نابولي منذ افتقد مدربه ماوريسيو ساري جهود المهاجم أركاديوس ميليك في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بسبب إصابة في الركبة، ومع تأخر عودته للملاعب إلى مباراة الإياب المقررة على ملعب نابولي في السابع من اذار/ مارس المقبل، اعتمد المدرب على لورينزو إنسيني إلى جانب دريس مارتينز وخوسيه كاييخون في التحركات السريعة والمباغتة الهجومية بدعم قائد الفريق ماريك هامسيك. وأبدى البولندي الآخر بيوتر زيلينسكي، الذي سجل الهدف الأول خلال المباراة التي انتهت بالفوز على جنوى 2/صفر واختير أفضل لاعب فيها، تفاؤلا أيضا إزاء المباراة المقررة في مدريد. وقال: «نحن فريق قوي، لدينا العديد من الأبطال بفريقنا، ونؤمن بقدرتنا على مواجهة أي منافس. الريال فريق رائع ونقدره بشكل كبير. ومع ذلك لن نخوض المباراة بمشاعر من القلق، لأننا نعتزم استعراض قدراتنا وتقديم كل ما لدينا». وأضاف: «المباراة في البرنابيو تعد حلما سيتحول إلى حقيقة لي. فهي الأولى لي هناك ما يشكل أمرا مثيرا، حيث اعتدت في طفولتي على مشاهدة مباريات الريال من خلال التلفاز.» بينما يختلف الأمر لكاييخون وراؤول ألبيول، حيث سيكون استاد «البرنابيو» الذي يتسع 81 ألف مشجع مألوفا لهما، حيث كانا لاعبين بالريال حتى انضما إلى نابولي في 2013 .وقال كاييخون، الذي ترعرع في مدريد، إنه يشعر بالسعادة للعودة لبيته، رغم أنه كان يتمنى أن يلتقي فريقه مع الريال في دور متقدم بدلا من دور الستة عشر. أما الحارس خوسيه رينا المولود في مدريد، فيتطلع إلى المنافسة من جديد مع الفريق الذي واجهه خلال فترتيه مع برشلونة وفياريال. وأبدى رينا سعادته بتواجد أسطورة الكرة الأرجنتيني دييغو مارادونا، نجم نابولي السابق، ضمن حوالي عشرة آلاف مشجع للفريق الإيطالي ينتظر حضورهم المباراة. أما المدرب ساري، فيتطلع بحماس إلى أول مواجهة من العيار الثقيل في مسيرته التدريبية التي قضى أغلبها الماضية مع أندية في الدرجات الدنيا.

عقدة أرسنال

ويحل أرسنال ضيفا على «خصمه المألوف» بايرن ميونيخ اليوم ايضا، حيث يسعى ومدربه الفرنسي آرسين فينغر إلى التخلص من عقدة دور الـ16 والثأر لهزائم الأعوام الأخيرة أمام الفريق البافاري. فقد خرج أرسنال من دور الستة عشر في كل المواسم الستة الماضية، وستكون المواجهة المقبلة الرابعة أمام البايرن خلال الأعوام الخمسة الماضية، وأطاح البايرن بأرسنال من دور الستة عشر مرتين عامي 2013 و2014، وكانت المواجهة الأخرى في دور المجموعات عام 2015 .وفي المرتين، أخفق أرسنال في استعادة توازنه بعد الهزيمة على أرضه في الذهاب، لكنه يأمل في تغيير مصيره هذه المرة مع اختلاف السيناريو، حيث تقام مباراة الذهاب على ملعب «أليانز أرينا»، بينما يحتضن أرسنال لقاء الاياب على ملعب «الإمارات». ويرى فينغر أن تبدل موقعي المباراتين قد يحدث الفارق هذه المرة، وقال: «نعم لدينا تجربة سيئة أمامهم. لكنني أشعر بأن لدينا فرصة جيدة الآن.» وأضاف: «فزنا هناك من قبل، وسنخوض مباراة الذهاب خارج ملعبنا، لذلك فمن المهم أن نحافظ على فرصنا في الإياب، وأشعر بأن لدينا فرصة في التأهل، وهو أمر مهم للغاية.» وواجه أرسنال انتقادات حادة خلال الأعوام الأخيرة لإخفاقه في الفوز بصدارة مجموعته، ما يضمن له مواجهة أكثر سهولة في دور الستة عشر. لكن الأمر اختلف في النسخة الحالية حيث تصدر المجموعة الأولى متفوقا على باريس سان جيرمان، لكن الحظ عانده حيث اصطدم بمواجهة البايرن، المتوج باللقب خمس مرات، حيث تأهل الفريق البافاري من المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف أتلتيكو مدريد. والجدير بالذكر أن أرسنال لا يتمتع بأفضل حالاته، فقد استعاد الفريق توازنه بالكاد إثر الفوز على هال 2/صفر مطلع الأسبوع، بعد هزيمتين متتاليتين، وبات متأخرا بفارق 12 نقطة عن المتصدر تشلسي. ويأمل فينغر أن تشهد المباراة عودة قوية لنجم الوسط الألماني مسعود أوزيل، حيث يغيب عن التهديف منذ أوائل كانون الأول/ ديسمبر الماضي. وأرجع فينغر سبب تراجع أوزيل إلى احتمال افتقاده للثقة، وقال: «حان الوقت أمامه كي يعود للتهديف… ربما يستعيد الثقة من جديد أيضا، لأنه يعاني بسبب إهدار الفرص.»