﻿مارغو حداد تعود للدراما الأردنية بمسلسل «شوق»

عمان – «القدس العربي»: تعود الفنانة الأردنية المتألقة مارغو حداد، وبعد نجاحها في مسلسل «مالك بن الريب «والذي جسدت فيه شخصية «مية « حبيبة وزوجة الشاعر الصعلوك «مالك بن الريب»، لتجسد شخصية صعبة ومركبة «شوق» الفتاة البدوية التي تعاني صراعات إنسانية واجتماعية.

المسلسل الجديد «شوق»‘ والذي أعلن عن بدء تصويره المخرج محمد لطفي عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، من تأليف محمد البطوش ويضم نخبة من النجوم اضافة إلى البطلة مارغو حداد حيث نجد الفنان ياسر المصري ورشيد ملحس وأمل دباس وسهير فهد وخالد نجم ومحمد الابراهيمي وهشام حمادة وعاكف نجم ومحمد المجالي وشاكر جابر وايمان ياسين وغريس قبيلي وآخرين ومن انتاج «أي سي ميديا».

ويدور العمل حول «شوق» الفتاة البدوية التي تريد الزواج من ابن عمها «راشد» (ياسر المصري) ويرفض والدها هذا الزواج … وتظهر « شوق» او النجمة مارغو حداد في المسلسل بشخصية منكسرة واحيانا قوية تتحول إلى وحش أو « لبؤة» شرسة خاصة بعد صدامها مع رشيد ملحس الذي يجسد شخصية بدر – الظالم والشرير وتعيش «شوق» قصة حب مع «ورد» او الفنان خالد نجم. وتجسد الفنانة المبدعة أمل دباس دور امرأة « غازيّة» أو «عرّافة» بينما تؤدي الفنانة المتألقة سهير فهد دور والدة الفنان ياسر المصري.

المسلسل يقع في ثلاثين حلقة وسوف تعرضه قناة ابو ظبي وعدة قنوات اخرى في رمضان 2017 … ويجري التصوير في عدة أماكن في الأردن مثل «حُسبان» و«وادي رم» و«ابو ظبي».

وتؤدي الفنانة مارغو حداد ايضا دورها في مسلسل «ورد الخريف» مع المخرج حسني صالح، وتشارك في مسلسل «بيت السلايف» ومسلسل»حدائق الشيطان/ الجزء الثاني» الذي تأجل تصويره.

الفنانة مارغو حداد والتي تستعدّ لمناقشة رسالة «الدكتوراة» في «السينما» من المعهد العالي للفنون تتنقل بين القاهرة حيث انتهت أخيراً من تصوير مسلسل المخرج محمد عزيزية « السلطان والشاه» مع نخبة من نجوم الدراما العربية.

وتبحث الفنانة مارغو حداد عن دور كوميدي بعد تقديمها أدوار الحبيبة وغالبا الحزينة خاصة بعد ان نجحت في دور» ميّة» حبيبة الشاعر «مالك بن الريب». وظهرت موهبتها الكوميدية في مسرحية «وبعدين» مع الفنان زهير النوباني. حداد متعددة الاهتمامات والإنجازات‘ مخرجة وكاتبة وممثلة أردنية حصلت على بكالوريوس في الفنون الجميلة (دراما) من جامعة اليرموك وماجستير في الإعلام، وقمة إبداعها صدور كتاب لها الأول من نوعه في الوطن العربي يحمل عنوان «صورة المرأة والرجل في الفيديو كليب» يتتبع الأبعاد الجندرية المتكاملة في الأغنية العربية والتنبيه إلى مخاطرها خصوصا في ما يتصل بالإصرار على تقديم المرأة العربية في سياق إباحي يختزل جسد المرأة في الجنس وإثارة الشهوات.

وشاركت في العديد من المسلسلات العربية والمحلية أهمها «اخوة الدم» و«العنود» و»بنت النور» و«وضحا» و«بن عجلان» و«الطريق الوعر».

وشاركت ايضا كمخرجة في عدة افلام تسجيلية مثل «عمان مدينة الحب» و«معـركة الكرامـة» وقدمت العديد من الادوار المسرحية مثل «عباءة الدنيا» و«الخادم والاخرس» وحصدت العديد من الجوائز.