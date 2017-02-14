﻿شاي الريحان يساعد في علاج بعض الأمراض

برلين ـ د ب أ: ينتشر شاي الريحان في المنازل النيبالية، بحسب سامريدهي شريستا، الذي يعمل في شركة شاي نيبالية حيث يقول « عندما يمرض أي شخص يشربه «.

ويشيع استخدام الحبق وهو نوع من الريحان في صناعة الشاي. ويعرف الحبق أيضا بأنه « الريحان المعالج «.

وتابع: « يزرع الكثيرون في النيبال الحبق في الفناء الأمامي من منازلهم». ويعتقدون أن زراعته خارج منازلهم سوف تجلب الحماية الإلهية للمنزل ومن يعيشون فيه .

لا يجلب الشاي الذي يصنع بسكب مياه ساخنة على أوراق الحبق الجافة، الحماية الإلهية إنما يساعد في علاج السعال والحمى وألم المعدة.