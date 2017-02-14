﻿ابنة ملك تايلاند سفيرة للنوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة

بانكوك ـ د ب أ: عين مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة الثلاثاء، الأميرة التايلاندية باجرا كيتيا بها، الابنة الكبرى للملك فاجيرالو نجكورن، سفيرة لديه للنوايا الحسنة لسيادة القانون في جنوب شرق آسيا، حسب ما أعلنه المكتب الأممي في بانكوك.

ويشار إلى أن الأميرة البالغة من العمر 38 عاما، وهي الحفيدة الكبرى للملك الراحل بوميبول أدولياديج الذي توفي في تشرين أول/أكتوبر الماضي بعد أن ظل في الحكم سبعة عقود، قد تولت العديد من المناصب الدولية.

وكان قد تم تعيين باجرا كيتيا بها، المتخرجة من كلية الحقوق في جامعة كورنيل، سفيرة للنوايا الحسنة للمرأة لدى الأمم المتحدة في عام 2008، كما تم انتخابها رئيسة للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في عام 2011 يذكر أن الأميرة عملت سفيرة لتايلاند في النمسا خلال الفترة بين 2012 و2014، وهي تشغل حاليا منصب مدع عام في مكتب المحامي العام في تايلاند.