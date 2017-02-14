﻿ثلاثة ألوان للموت في البلقان

سراييفوـ الأناضول: تواصل عديد من دول البلقان شرقي أوروبا، إحياء تقليد يوغسلافي قديم، بنشر إعلانات وفاة الأشخاص في ألوان مختلفة، حسب ديانة المتوفى.

ويُشاهد هذا التقليد بشكل ملحوظ في شوارع البوسنة والهرسك، المعروفة بـ»قدس أوروبا» حيث يجتمع فيها معتنقون للأديان السماوية الثلاثة، الإسلام والمسيحية واليهودية.

وفي شوارع المدن البوسنية، تجذب إعلانات الوفاة الملونة أنظار السائحين الأجانب، حيث تنتشر على جدران المساجد والكنائس والمنازل والدكاكين.

ويُخصص اللون الأخضر لإعلانات المسلمين، والأسود للمسيحيين واليهود، إلى جانب اللون الأزرق لغير المنتسبين إلى أي دين.

ويحتوى الإعلان على صورة المتوفى، واسمه، وتاريخـــي ولادته ووفاته، بالإضافة إلى مكان انتقال الجثمان ومكان دفنه.

كما يُوضع على إعلانات المسلمين رمز الهلال والنجمة، والصليب على إعلانات المسيحيين، ونجمة داود على إعلانات اليهود، وفي إعلانات غير المنتسبين إلى أي دين، يُوضع رمز ورقة غار (نوع من الأشجار).

ويهدف تقليد نشر إعلانات الوفاة، إلى إبلاغ معارف وجيران وأصدقاء المتوفى، بموته، ومن ثم يشرع الجميع في زيارة أهله وإرسال التعازي.