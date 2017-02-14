﻿الحب ممنوع بأمر السلطات الحكومية في إندونيسيا

جاكرتا ـ رويترز: صادرت السلطات الإندونيسية في أجزاء من البلد ذي الأغلبية المسلمة عوازل ذكرية ومنعت الطلاب من الاحتفال بعيد الحب قائلة إنه يشجع على ممارسة الجنس دون ضابط ويخالف المفاهيم الثقافية.

وفي مدينة ماكاسار على جزيرة سولاويزي داهمت الشرطة متاجر صغيرة وصادرت العوازل الذكرية التي تتوفر في معظم أنحاء البلد العلماني الذي تصون أيديولوجيته الرسمية التنوع الديني.

ونقل تقرير إعلامي عن جفري وهو مسؤول في شرطة ماكاسار قوله «نفدت هذه المداهمات بعدما تلقينا تقارير من السكان بأن المتاجر الصغيرة تبيع الواقي الذكري بصورة غير منضبطة خاصة في يوم عيد الحب.»

وأضاف أن العاملين في هذه المتاجر تلقوا أوامر بعدم بيع وسائل منع الحمل للمراهقين.

وكان أعلى مجلس ديني إسلامي في إندونيسيا أفتى في 2012 بحرمانية عيد الحب قائلا إنه يتعارض مع ثقافة وتعاليم الإسلام.

لكن السواد الأعظم من مسلمي إندونيسيا البالغ عددهم أكثر من 220 مليون مسلم يتبعون الإسلام الوسطي في بلد توجد به طوائف مسيحية وهندوسية كبيرة.

وفي العاصمة جاكرتا وأنحاء أخـــــرى من إندونيسيا انتعشت مظاهر الاحتفال بعيد الحب إذ تتطلع الشركات للربح عن طريق تقديم خصومات وعروض خاصة.

وفي سورابايا ثاني أكبر مدن إندونيسيا أمر مسؤولون حكوميون المدارس بمنع الطلاب من الاحتفال بعيد الحب «داخل أو خارج المدرسة» لأنه يتعارض مع «المفاهيم الثقافية والاجتماعية» وفقا لنسخة من خطاب منشور على الموقع الإلكتروني الرسمي للمدينة.