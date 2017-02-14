فيسبادن (ألمانيا) ـ د ب أ: أظهرت الإحصائيات الرسمية أن هناك أكثر من ثلاثة ملايين موسيقي في ألمانيا يعملون في إطار فرق منظمة، مثل الكورال أو مجموعة عازفين أو الأوركسترا.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره في مدينة فيسبادن الألمانية الثلاثاء في أول إحصائية يُعدها من هذا النوع أن 38 فردا من بين كل ألف فرد في ألمانيا يمارس الموسيقى كمهنة احترافية أو داخل فرق منظمة كهاو.

ويستند المكتب في بياناته إلى إحصائية مصغرة لعام 2015 وبيانات اتحادات الموسيقيين. وتم تجميع هذه البيانات لأول مرة لإعداد هذه الإحصائية.

ويعتزم المكتب إجراء المزيد من الإحصائيات لتشمل فئات ثقافية أخرى في المجتمع خلال الأعوام المقبلة.

وذكر أنه يخطط لإجراء إحصائيات تشمل العاملين في قطاع المتاحف والمكتبات والأرشيف.