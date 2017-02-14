﻿اكتشاف أكثر من 100 كوكب خارج المجموعة الشمسية

لوس انجليس ـ الأناضول:أعلن فريق بحث دولي من علماء الفلك الثلاثاء، عن العثور على أكثر من 100 جسم فلكي يرجحون أنها كواكب، تدور في فلك نجوم أخرى خارج المجموعة الشمسية.

الدراسة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة ييل فى الولايات المتحدة، بالتعاون مع باحثين من جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، ونشروا نتائجها أمس.

وأوضح الباحثون أنهم عثروا على هذه الأجسام الفلكية التي تدور حول نجومها من خلال تحليل البيانات التي حصلوا عليها من مطياف في أحد المراصد الفلكية في جزيرة هاواي في الولايات المتحدة، خلال السنوات العشرين الماضية.

وأشار الباحثون إلى أن هذه الكواكب الموجودة خارج النظام الشمسي ليست كل ما سيعثرون عليه من خلال تحليل هذه البيانات التي رصد خلالها قرابة 61 ألف جسم فلكي تابع لأكثر من 1600 نجم.

ونوه فريق البحث إلى أن هذه البيانات هي أكبر بيانات يتم الحصول عليها ونشرها بشأن أجسام تم رصدها خارج النظام الشمسي.

والسنة الضوئية هي واحدة من أهم وحدات القياس التي تستخدم في المسافات البعيدة كما في علم الفضاء، وهي المسافة التي يقوم الضوء بقطعها خلال السنة الواحدة.

وتبلغ سرعة الضــــــوء نحو 300 ألف كيلو متر مربع في الثانــــية الواحــدة، من هنا فإن المسافة التي يقطعها الضوء في الدقيقة الواحدة تقدر بـ 18 مليون كيلومتر، أما المسافة التي يقطعها في السنة الواحدة فهي 9.46 تريليون كيلو متر.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أعلــــنت وكالة الفـضاء والطيران الأمريكية «ناسا»عن اكتشاف قائمة تضم 1284 كوكبًا جديدًا، بواسطة تلسكوب «كيبلر» الفضائي، التابع للوكالة، وهو أضعاف عدد الكواكب التي اكتشفت في السابق.