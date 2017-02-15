سقوط طائرة بدون طيار شرقي اليمن و”الحوثيون” يتبنون

اليمن- الأناضول- سقطت طائرة بدون طيار، مساء الثلاثاء، بمدينة مارب، شرقي اليمن، وتبنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، إسقاطها بالدفاعات الجوية.

وقال مصدر عسكري بالمدينة، لمراسل الأناضول، إن الطائرة سقطت في منطقة وادي الجفينة بمنطقة المنين، جنوب غربي المدينة، قبل أن تشتعل فيها النيران فور سقوطها.

وأوضح المصدر أن الطائرة من نوعية “الفانتوم” كبيرة الحجم، اعترضها صاروخ في ضواحي المدينة، لتسقط في مناطق تسيطر عليها القوات الحكومية.

وبحسب المصدر فإن “الطائرة، التي تستخدم للاستطلاع، يبدو أنها كانت تحمل عبوات أو صواريخ صغيرة”، من دون تحديد تبعية الطائرة.

ولم يتسن للوكالة التحقق من هوية الطائرة، بينما لم تعلق القوات الحكومية على الواقعة.

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه جماعة “الحوثي” إن مسلحيها هم من أسقطوا الطائرة.

وذكرت وكالة الأنباء “سبأ”، التي يسيطر عليها الحوثيون، أن “الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية تمكنت اليوم من إسقاط طائرة استطلاع معادية في أجواء مديرية صرواح بمحافظة مارب”.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري، لم تسمه قوله، إن “الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية تمكنت من إسقاط طائرة الاستطلاع التابعة للعدوان السعودي الأمريكي أثناء تحليقها في أجواء مديرية صرواح”.