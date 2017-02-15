الهند تطلق صاروخا يحمل 104 أقمار اصطناعية إلى الفضاء

نيودلهي- د ب أ- انطلق صاروخ هندي يحمل 104 أقمار اصطناعية الأربعاء في مهمة ربما تسجل رقما قياسيا عالميا في حال دخول تلك الأقمار في المدار بنجاح.

وانطلق الصاروخ “بولار ساتلايت لونش فيكل” التابع لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية الساعة 0928 صباحا بالتوقيت المحلي (03:58 بتوقيت غرينتش) من ميناء سريهاريكوتا الفضائي بالقرب من تشيناي على الساحل الجنوبي الشرقي للهند.

وكتبت منظمة أبحاث الفضاء الهندية عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أن عملية الإطلاق كانت “طبيعية كالمتوقع″، وقال علماء المنظمة إنه من المتوقع أن تدخل الأقمار في المدار المحدد لها في غضون نحو 30 دقيقة.

ويحمل الصاروخ ثلاثة أقمار من الهند و101 قمر صغير من بينها 96 قمرا من الولايات المتحدة وقمر من إسرائيل وكازاخستان وسويسرا وهولندا.

وفي حال نجاح ذلك، ستكون الهند قد نشرت أقمارا اصطناعية أكثر من أي دولة أخرى فيما يتعلق بالإطلاق في مرة واحدة، لتكسر بذلك الرقم القياسي السابق الذي سجلته روسيا في 2014 بإطلاقها 37 قمرا دفعة واحدة.