الداخلية البحرينية: إصابة شخصين بتفجير إرهابي في منطقة سترة

المنامة- د ب أ- أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إصابة شخصين في “تفجير إرهابي” بمنطقة سترة.

وأوضحت الوزارة على حسابها على تويتر الليلة الماضية أن التفجير أسفر عن إصابة مواطنين اثنين بإصابات بسيطة، تصادف مرورهما بالموقع.

وكانت مناطق مختلفة بالبحرين شهدت أمس مظاهرات محدودة في الذكرى السادسة للاحتجاجات التي كانت شهدتها البلاد في شباط/ فبراير من عام 2011 . وشهدت بعض هذه المظاهرات اشتباكات بين المحتجين والأمن.

وكانت البحرين شهدت عام 2011 مظاهرات، كان أغلب المشاركين فيها من الشيعة، للمطالبة بالديمقراطية، بعد احتجاجات مشابهة في كل من تونس ومصر. وتمكنت السلطات البحرينية لاحقا من السيطرة على الاحتجاجات.