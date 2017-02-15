روحاني يغادر طهران متوجها إلى سلطنة عمان ومنها إلى الكويت

اسطنبول- الأناضول- غادر الرئيس الإيراني حسن روحاني، صباح الأربعاء، طهران متوجهاً إلى العاصمة العمانية مسقط، ومنها إلى الكويت في زيارة رسمية للبلدين.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الايراني في مسقط، السلطان قابوس بن سعيد. وفق ما ذكرته وكالة أنباء “فارس″.

وسيغادر روحاني مسقط بعد ظهر الأربعاء، متوجهاً إلى الكويت.

وتكتسب جولة الرئيس الإيراني إلى هذين البلدين، أهميتها كونها تأتي في وقت تبذل فيه الكويت جهوداً لإصلاح العلاقات بين دول الخليج وطهران بعد أن خولتها شقيقاتها الخمس فتح الحوار في القمة الأخيرة بالبحرين.

ويرى مراقبون أن زيارة روحاني الأولى للكويت، تهيئ الأساس لانطلاق حوار خليجي ـ إيراني تزداد حاجة الطرفين له في ظل الأوضاع الملتهبة في المنطقة، وسط توقعات بأن تشكل بداية لانفراجة في العلاقات بين الجانبين.