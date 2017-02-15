وزيرا خارجية أمريكا وقطر يبحثان مكافحة الإرهاب وقضايا إقليمية

الأناضول- التقى وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الأربعاء، نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون في واشنطن.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع “العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها”. بحسب وكالة الأنباء القطرية.

كما تم “تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، خاصة القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا واليمن”.

كذلك ناقشا “أهمية التعاون في مكافحة الإرهاب في ظل التهديدات التي تواجه العالم في الوقت الحالي وسبل الحد منها”.