الخارجية الروسية: القرم لن تعود لأوكرانيا
Feb 15, 2017
موسكو- رويترز- قالت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء إن موسكو لن تعيد السيطرة على شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا.
وجاء ذلك ردا على تعليقات من البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة تتوقع أن تجري إعادة القرم.
وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في إفادة صحفية “لا نعيد أراضينا. القرم أرض تابعة لروسيا الاتحادية”.
وكان البيت الأبيض قال الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب أوضح أنه يتوقع أن تعيد روسيا القرم.
وضمت موسكو القرم عام 2014 مما دفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على روسيا لتصل العلاقات بين الغرب والكرملين إلى أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة.
نعم لن تعيدها ولودخلت روسيا بوتين من أجل القرم ؛ حرباً عالمية حقاً.وهذا هومضمون تعليقنا لهذا اليوم بشأن رأي القدس كذلك.والولايات المتحدة قبل غيرها تعرف جيداً أنها لن تعيد روسيا القرم إلى أوكرانيا ؛ لكن في السياسة الدولية ؛ لا شيء من دون مقابل.من هنا أصف رؤية روسيا بوتين للقضايا الخارجية بالثبات القلق القائم على قاعدة من الزئبق إلا بشان القرم فهوالثبات المغروس في الأرض كالوتد بل أعمق.وأرى أنّ الرئيس بوتين يختلف عن الصورة النمطية للقادة الروس في حقبة الاتحاد السوفيتي ؛ لهومدرك بعمق وأفق أنّ المجد التاريخي الذي حققه لهوالشيء الوحيد الذي لن يخسره ؛ ولوخسرالمنصب والمال…والقرم هي حجرالأساس في هذا المجد الجديد.